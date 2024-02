V létě jedou panely naplno, co ale dělat v období od prosince do konce února, kdy sněhová pokrývka a mlhy způsobí výrazný, až o dvě třetiny velký propad výroby elektřiny? I při kratších dnech a menší intenzitě osvitu se však vyplatí získat ze slunce každou kilowatthodinu.

Pokud už fotovoltaické panely máte nebo i když o jejich instalaci teprve uvažujete, je dobré vědět, jak je i v zimním období udržovat v co nejlepším stavu. Mráz pro ně totiž není nepřítel, naopak jim svědčí. Jejich účinnost je v tomto období dokonce až o 20 % vyšší než v horku.

1. Čistý panel vyrobí víc

Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) panely zkontrolujte a vyčistěte, ideálně tlakovou „vapkou“ naplněnou speciálním čisticím prostředkem nebo ručně pomocí speciální stěrky. Také díky čistému povrchu zbaveného pylů, prachu a dalších nečistot sníh v zimě z panelů lépe sjíždí.

2. Už při instalaci pozor na sklon

Pro instalaci fotovoltaických panelů na střeše domů je rozhodující orientace a tvar střechy. Ideální sklon panelů, které směřují na jih, je pro rodinné domy 25–50 stupňů. Sklon celoročně optimalizuje výrobu během dne a zlepšuje výkon i v zimě. Panely se při první oblevě zbaví sněhu rychleji než okolní krajina či střecha.

Pro instalaci fotovoltaických panelů je rozhodující orientace a tvar střechy

3. Kvalitní předpověď je základ

Kombinujte předpovědi počasí z více kvalitních zdrojů (např. Chmi.cz, windy.com, in-pocasi.cz, wunderground.com či meteocentrum.cz). Můžete tak přizpůsobit spotřebu v domě tomu, kdy fotovoltaika nejvíce vyrábí.

4. Spojte síly s přírodou

Když do dvou až tří dnů přijde tání, počkejte s odmetáním sněhu. Dělejte to, jen když jste si jisti, že nepoškodíte panely a taky neriskujete úraz. Za to rozhodně krátkodobé zvýšení výroby nestojí.

5. Námrazu neškrábejte

Fotovoltaika je citlivá a nejspíš byste ji poškodili. Nechte působit tání.

6. Dům je jedna energetika

I v zimě se snažte o maximální využití solární energie.

Fotovoltaika v zimním období pokryje přibližně 20 % energetické potřeby domácnosti

7. Kvalita se vyplatí

Investujte do moderních panelů, kterým nevadí ani dílčí zastínění, např. nečistotami, ale i sněhem na částech panelů. Elektřinu vyrábí zbylou částí.

8. Minimalizujte zastínění

Při údržbě se zaměřujte i na zdroje, které brání přístupu světla k panelům. Mějte při ruce pilku a pokud je to nutné, stromy prořezávejte.

9. Baterie ocení dobré zacházení

Správná péče o baterii zhodnotí přínos fotovoltaiky. Pokud je součástí domácí fotovoltaiky i baterie, měla by být umístěna na suchém místě, kde teplota neklesá ani v zimních měsících pod 0 °C a v létě nestoupá přes 30 °C. Ideálně by měla být stále v režimu nabití 30–90 %.

10. Ten správný čas na odstávku

Nejhorší počasí s téměř nulovou výrobou je také jedním z možných (možná i ideálním) období, které můžete po dohodě a s pomocí profesionála využít k diagnostice a preventivní údržbě.

Lednové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

