Máte domov jako ze škatulky? A co vaše lednička? I ta může být stylová, a to nejen venku, ale hlavně uvnitř. Prozkoumejte možnosti fidgescapingu! Tento nový trend rozhýbal internet a představil nové možnosti, jak přistoupit k organizaci potravin v lednici.

Fridgescaping: Lednička, jak ji neznáte

Jestli na vás ještě tento nový trend zatím nevykouknul někde ze zákoutí internetu, pak se budete patrně dost divit. Zdá se, že je tu opět něco pro všechny, kdo se doma nudí. Anebo je snad za fridgescapingem čili výzdobou v ledničkách ještě něco dalšího?

Tento neobvyklý trend vám představí následující příspěvek z YouTube kanálu Inside Edition.

Zdroj: Youtube

I vnitřek ledničky může mít kouzlo a styl

Tak co tomu říkáte? Hloupost nebo vás to přece jen zaujalo? Nejsme každý stejný. Zatímco v některých šatních skříních najdeme oblečení krásně vyskládané do komínků, někdo nedá dopustit na ramínka či metodu Marie Kondo. Podobné je to také s fridgescapingem.

Dekorování obsahu lednice je sice „zbytečné“, ale asi tak stejně zbytečné jako zdobení čehokoli jiného. Nicméně hezké prostředí nás dělá spokojenějšími a o hezké věci se také rádi staráme. Lednice je v první řadě praktickým spotřebičem, nicméně nic vám nebrání v tom, mít věci hezky zorganizované a v pěkných nádobách.

Zdá se, že fridgescaping působí majitelům takto hezoučkých ledniček radost natolik, že raději vaří a orientují se také na čerstvé suroviny, které jsou samozřejmě významně hezčí než v plastu zabalená směs zeleniny. V čem tedy fridgescaping spočívá?

Jak může fridgescaping vypadat?

Organizace ledničky má být vizuálně příjemná. Můžete být klidně fridgescaper minimalista, který si potrpí na čisťoučké organizéry a doplněné stavy ve všech škatulkách.

V jiném pojetí se však hodnotí kreativita, se kterou se pustíte do použití všelijakých mističek, krabiček a tácků, které máte po babičce, dostali jste je k narozeninám nebo prostě zůstaly plonkové z rozbitého setu.

Tak jako u vás v obýváku můžete i v ledničce vyjádřit svůj osobní styl či věnovat se konkrétním tématům. Podzimní dekorace může být ve znaku divokých plodů jako jsou šípky, ale také oranžové barvy, která rozhodně k podzimu patří. Stejně tak jako tíhnete k venkovskému stylu vaší kuchyně, pokračovat můžete vypíchnutím farmářské a lidové tématiky i u vás v lednici.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Fridgescaping může podpořit touhu lépe jíst.

Má dekorování ledničky smysl nebo je to jen zbytečnost?

Dekorovaní je sice zábavné, ale mělo by mít i smysl. Jedním z plus tohoto zvýšeného zájmu o stav útrob chladničky je také to, že budete mít velmi dobrý přehled o tom, co kde je, jak moc je to čerstvé a zda máte dostatek ovoce a zeleniny, která se obzvláště hezky vyjímá.

Zdobit totiž mohou jen čerstvé či dobře konzervované potraviny. Obměňování dekorací pak také souvisí s dobrým plánováním vaření a používání potravin i nákupů. Není totiž nic tak hrozného, jako zbytečné vyhazování potravin, které už mají své nejlepší okamžiky za sebou. A to samozřejmě ví a ctí také každý řádný fridgescaper.

Zdroje: foodandwine.com, goodhousekeeping.com