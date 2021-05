Inspirace pro vás: Nejkrásnější garáže pro motoristy i kutily

Zatímco obytné prostory domu každý den uklízíme a snažíme se je udržet nanejvýš reprezentativní, garáž je často vnímána jako místo, kde to klidně může vypadat jako v chlívku. Je to škoda, protože se tak ochuzujeme o skvělý prostor, který nemusí plnit pouze funkci skladiště.

Krásná volná plocha garáže nás svádí k tomu, abychom sem odkládali všechny věci, které nepoužíváme každodenně a v domě by nám překážely. Sezónní sportovní výbavu, bicykly, míče, nafukovací bazén, sekačku na trávu, vrtačku, zahradní nábytek, rýč i třeba zbytky materiálu ze stavby. Během času se to tak nahromadí, že si zvykneme parkovat auto venku. Přitom by možná stačilo garáž pěkně zorganizovat. Ve fotogalerii najdete malou inspiraci, jak se toho zhostit.

V ideálním případě bychom neměli věci skladovat přímo na podlaze, ale využít místa na stěnách a stropu. Není to jen kvůli úspoře místa, nýbrž i kvůli vlhkosti a nečistotám, které na podlahu padají z pneumatik parkovaného auta. Myslet musíme také na občasné nehody v podobě rozlitého oleje a jiných chemikálií. Bylo by určitě škoda znehodnotit sportovní výbavu jen kvůli tomu, že stála ve špatný čas na špatném místě.

Na stěny garáže se dají instalovat nejen klasické police a skříňky, ale také speciální nosné panely s různými úchytkami a držáky. Je důležité, abychom měli o všech uskladněných předmětech dobrý přehled, jinak zcela zapomeneme, že je vůbec vlastníme. Z tohoto pohledu se jeví jako praktické průhledné kontejnery a závěsné koše.

Ačkoli jsou garáže standardně projektovány podle rozměrů parkovaných vozidel, vyplatí se myslet dopředu a v projektu jim přidat nějaký ten metr šířky navíc. Budete tak mít jistotu, že z auta vystoupíte pohodlně i s dětskou sedačkou nebo větším zavazadlem, aniž byste se bundou zachytili o hrábě zavěšené na stěně.

Pokud se chystáte garáž využívat i jako kutilskou dílnu, nebude od věci sem zakomponovat okno, které umožní průchod denního světla a ušetří nejen vaše oči, ale i budoucí účet za elektřinu. Do jeho blízkosti pak logicky postavíme pracovní stůl a organizér na nástroje.

Vytápěná garáž se ovšem může proměnit v domácí tělocvičnu nebo v "pánskou jeskyni", kam budeme zvát přátele na skleničku a partii kulečníku. V takovém případě nebude vhodné zde zároveň parkovat auto nebo motocykl, a to zejména z důvodu typického zápachu. Nevadí-li vám tedy nechávat vozidlo venku, z garáže se může stát neformální společenská místnost pro nejrůznější příležitosti i oslavy.