Bylinu s tisíciletou pověstí omlazujícího zázraku snadno vypěstujete na parapetu

Znáte bylinku či přípravky s názvem gotu kola neboli pupečník asijský (Centella asiatica)? Tato zázračná bylinka se začíná objevovat i u nás ve specializovaných prodejnách. Proč ale utrácet za drahé přípravky? Snadno si tento zdravotní zázrak vypěstujete doma na okenním parapetu. Jak na to?

Gotu kola: Zázrak z tropů

Co se skrývá za exotickým názvem gotu kola nebo kodavan? Česky je to pupečník asijský, který není u nás velmi známý či rozšířený, přesto je jeho pěstování možné. Pupečník je totiž zíroveň pěkná pokojovka, kterou můžete během teplých měsíců i letnit. I když jsou lístky pupečníku docela pěkné, její vzhled není důvodem, proč je gotu kola oblíbenou rostlinou. Gotu kola se používá i k přípravě pokrmů, ale hlavně jako léčivka v lidovém léčitelství tropických oblastí Afriky, Asie i Austrálie a ostrovů.

Účinky bylinky gotu kola

V místech svého přirozeného výskytu je gotu kola oblíbenou zdravou zeleninou vhodnou do salátů i tepelně upravovaných jídel. Gotu kola však získává na popularitě nejen jako listová zelenina, ale hlavně jako léčivka užívaná a dobře známá v ajurvédě či čínské tradiční medicíně.

Účinky pupečníku asijského byly podrobeny i vědeckým studiím a má se za to, že tato rostlina významně napomáhá zlepšit funkce mozku, konkrétně kognitivní schopnosti. Předpokládá se, že podporuje činnost jater a ledvin, pomáhá proti depresi, ale také při hojení pokožky.

Gotu kola se stává centrem zájmu vědeckých bádání Zdroj: Shutterstock.com / bunnavit pangsuk

Vědecké studie a pupečník

Gotu kola se stává centrem zájmu vědeckých bádání, nicméně zatím není jasný celý rozsah účinků a zda jsou výjimečně lepší než jiné přírodní preparáty. Má se však za to, že gotu kola je především skvělým prostředkem pro zlepšení paměti a mohla by být proto zajímavým přírodním prostředkem při zmírnění či snad zpomalení projevů Alzheimerovy choroby. V případě této nemoci je navíc o to zajímavější, že pomáhá proti pocitům úzkosti a nejistoty, které nemocní zažívají. Díky tomu, že pupečník přispívá k lepší mentální zdatnosti, je také považován za zdroj dobré imunity a s ní související dlouhověkosti, a tedy i dobrého zdraví ve stáří.

Pozitivní vliv na krevní oběh potvrzují také dvě studie, které se zaměřily na prevenci a úlevu při výskytu křečových žil. O výsledcích jste se mohli dočíst v roce 1990 v International Journal of Clinical Pharmacology a o něco později, konkrétně v roce 2001 v Angiology což je odborný magazín, zabývající se vaskulární medicínou. Gotu kola napomáhá nejen prokrvení, ale také předchází otokům nohou.

I když je možný výskyt podráždění a reakce pokožky na přípravky z pupečníku, obecně se má za to, že preparáty z rostliny naopak napomáhají rychlejšímu hojení a minimalizaci jizviček. Běžně je v zemích původu užívaným preparátem při lupence, popáleninách i ekzémech. Než přípravky z gotu koly použijete, vyzkoušejte však raději napřed malé množství, abyste předešli případnému podráždění na větších částech pokožky.

Lidové léčitelství užívá pupečník také při bolestivých kloubech a pro tvorbu kolagenu. Listy této nenápadné rostliny jsou jako u mnohých bylin prospěšné v mnoha směrech. Pupečník, který byl donedávna k dostání jen výjimečně, nyní můžete zakoupit už i v některých lékárnách a specializovaných obchodech či na internetu. Obvykle můžete bylinu koupit ve formě tobolek, sušené směsi vhodné k přípravě čaje či oplachů, ale také můžete zakoupit semena a rostlinu si vypěstovat.

Pupečník asijský (Centella asiatica) Zdroj: Shutterstock.com / thanasus

Jak pěstovat doma exotický zdravotní zázrak?

Semena se doporučuje před výsevem namočit přes noc. Vysévejte je do substrátu pro pokojové rostliny ve zhruba pěticentimetrových rozestupech.

Trikem, jak udržet pupečník při životě a pěkně rostlý, je naučit se jeho správnému zavlažování. Rostlině nevyhovuje přelévaní, ale ani nedostatek vody. Nikdy nenechejte substrát zcela proschnout. Aby nevysychal květináč příliš rychle, můžete použít mulč z pilin nebo mechu. Pěstební nádobu však vždy opatřete odtokem, nehodí se ani, aby rostlina stála ve vodě.

Ideální je zajistit rostlině alespoň 6 hodin slunečního svitu. Jelikož pochází z tropů, je to typická pokojovka. Nevystavujte ji proto nižším teplotám, než je 10 °C.

Během teplejší části roku je vhodné i přihnojování, ale jen mírné a maximálně jednou za měsíc.

