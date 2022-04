Nenechte se otravovat hmyzem: Použijte domácí trik s jedlou sodou nebo hřebíčkem

Příroda se probouzí nejen v parcích a lesích, ale také u vás doma i na zahradě. Vidíte to nejen na pučících a kvetoucích rostlinách, ale už se objevil i hmyz. Jak na něj vyzrát a odlákat ho? Použijte domácí pasti, opět nezklame ani stará dobrá jedlá soda.

Ano, s jarem přichází i sezóna obtížného hmyzu. Nemusíte si hned pořizovat chemické prostředky, existují i přírodní odpuzovače, které si snadno a jednoduše vyrobíte doma. A ve výsledku fungují mnohem lépe a účinněji. Stačí znát pár „eko“ triků a mouchy i komáři se vám budou vyhýbat obloukem.

Hmyz láká teplo

Bzučivé potvůrky často přitahuje teplo lidských domovů a vůně mnohých jídel. Obzvláště je lákají odpadky. Často už si poletují i na zahradě, kde otravují, zrovna když si dáte kávu nebo nějakou tu svačinku. A v létě jich bude ještě víc. Proto si osvojte pár triků, jak je eliminovat.

Ochranná síť je účinná

Můžete si dát do oken a inkriminovaných míst sítě jako bariéru, která k vám hmyz nepustí. Díky této ochraně budete moci kdykoliv větrat a pěkně bez toho, že se budete honit s mouchou či komárem.

Smíchejte 1 polévkovou lžíci jedlé sody v šálku vody a pomocí rozprašovače jej aplikujte po celém bytě či nejbližším okolí. Zdroj: shutterstock.com

Jedlá soda je skvělý bojovník

Smíchejte 1 polévkovou lžíci jedlé sody v šálku vody a pomocí rozprašovače roztok aplikujte po celém bytě či nejbližším okolí. Nejenže dokonale zneutralizuje veškeré pachy, ale soda působí také jako účinný repelent k odpuzování hmyzu. Funguje hlavně na kousavý hmyz, jako jsou komáři a vosy.

Mýdlová voda hmyz omámí

Mýdlová voda je naprosto radikálním a perfektním krokem k likvidaci. Naplňte nádobu vodou, citronovou šťávou a přípravkem na mytí nádobí. Zrovna komáry přitahuje zejména stojatá voda. Roztok na ně funguje jako chytrá past, protože je pohltí v mýdlových bublinách.

Esenciální oleje

Vyvoňte si byt esenciálními oleji nebo se jimi potřete. V prvním případě provoní váš domov a vyženou nepříjemný hmyz, v tom druhém si proti nim vytvoříte obrannou bariéru na svém těle. Jako vynikající repelent funguje citronová tráva, máta peprná, bazalka, levandule, pelargonie, nebo dokonce eukalyptus. Hmyz tyto vůně přímo nesnáší.

Vyrobte si vlastní repelent

Nejprve si vyberte vůni, která vám je příjemná. Poté nalijte pár kapek do misek a položte je na různá místa ve svém okolí. Stejně tak roztok není od věci nastříkat po bytě pomocí rozprašovače, a to hlavně na záclony a okna. Máte doma difuzér? Využijte ho a dejte pár kapek esenciálního oleje i do něj.

Rozřízněte citron na polovinu a do každé strany napíchejte tak 15 hřebíčků. Položte na misku a dejte na místa nejčastějšího výskytu hmyzu. Zdroj: shutterstock.com

Pěstujte bylinky

Například citronová bazalka, měsíček, levandule, vavřín, máta, eukalyptus nebo třeba citronová pelargonie šíří tak silné aroma, že jsou pro hmyz naprosto nepřijatelné. Stačí, když ozdobíte některá místa jednou z uvedených bylinek, a to je všechno. Nejenže budete mít parádní dekoraci, ale nebude vás iritovat žádné nepříjemné bzučení.

Babičky používaly hřebíček a citron

Rozřízněte citron na polovinu a do každé strany napíchejte tak 15 hřebíčků. Položte na misku a dejte na místa nejčastějšího výskytu hmyzu. Sami se brzy přesvědčíte, jak trik našich babiček skvěle funguje.

Zdroje: www.cnet.co, www.goodhousekeeping.co, www.living.iprima.cz