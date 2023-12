Co si počít s horou banánů? Nenechte je zhnědnout! Poslouží vám jednoduchý trik i věc, kterou jistě máte doma.

Co s banány, aby nehnědly?

Banány jsou jedním z druhů ovoce, který velmi rychle stárne čili přezrává. Je to díky tomu, že právě banány vylučují velké množství ethenu, který spíš znáte pod zastaralým ethylen nebo etylén. Dozrávání vlivem ethenu je proces zcela přirozený, a právě přímo souvisí s dozráním mnoha různých plodů.

Ne vždy je ale rychlé zrání žádané, a pokud nejste milovníky banánového chleba nebo muffinů, na jejichž přípravu jsou právě přezrálé banány ideální, pak se možná budete snažit zrání zpomalit. I to je možné.

Podívejte, jak na to. Jednoduchý trik vám prozradí tento videopříspěvek z YouTube kanálu Gia's Home.

Ethen a dozrávání banánů

Můžete si všimnout, že například banány nebo také jablka se doporučují přidat k nedozrálým plodům rajčat, aby zrání rajčat uspíšily. I rajčata totiž potřebují ethen, ale po předčasné sklizni už neumějí dozrát mimo rostlinu dostatečně rychle.

Banány také umí přinutit k dozrání sebe sama. Trs nedozrálých banánů stačí vložit ideálně do papírového, ale můžete i plastového sáčku, a až je za den či dva zkontrolujete, uvidíte, že značně rychle mění barvu a také chuťově na tom budou o poznání lépe.

Dokonce se má za to, že ethen, který podporuje nejen zrání, ale také kvetení, respektive odkvetení rostlin, může neblaze působit na řezané květiny ve váze. Můžete se proto setkat s názorem, že mísa plná různých druhů ovoce na stůl k váze květů rozhodně nepatří, pokud tedy nejde o zátiší, které chce spodobnit na plátně talentovaný člen vaší domácnosti.

close info Profimedia zoom_in K zeleným rajčatům se běžně pro podporu dozrávání přidává banán nebo jablko.

Hnědnutí banánů zabráníte jednoduše

Ethen se uvolňuje především z poraněné části banánu, respektive stopky či místa, kde jsou banány spojené v trsu. Stopky stačí něčím utěsnit a zavázat, aby se látka podporující zrání neuvolňovala volně do svého okolí.

K tomuto účelu můžete použít různé prostředky. Ve videopříspěvku jste mohli vidět použití potravinářské fólie, ale jde to i jinak. Stopku lze oblepit izolační páskou či vložit do ubrousku a stáhnout gumičkou nebo provázkem. Někde se můžete dočíst i o namočení stopek či konce trsu do vosku.

Skladování banánů

Rozhodně je ale dobré také zmínit, že banány nemusíte uchovávat jen v čerstvém stavu. Je to docela běžná věc, že zatímco někdy zmizí banány z ošatky za pár hodin, po dalším nákupu nové várky už se budou na místě převalovat nekonečně dlouho, dokud nezačnou tmavnout.

Banány lze ale také velmi dobře mrazit a sušit. Mražené banány jsou nejen použitelné při pečení, ale jejich rozmixováním budete mít tu nejjednodušší a jednoznačně také nejlepší banánovou zmrzlinu.

Ač právě tyto druhy zmrzlin a bonbonů mají tu nejumělohmotnější chuť, kterou si jistě dokážete hned i vybavit, zmrzlina z opravdových mražených rozmixovaných banánů je skvělá. Je nejen chutná, ale také přirozeně krémová a často i dostatečně sladká bez přidání cukru, smetany či jogurtu, které se do ní rozhodně také hodí.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, taktojenassvet.cz