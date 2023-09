Orchideje patří mezi nejoblíbenější okrasné rostliny, které svým exotickým vzhledem zdobí nespočet interiérů. Zároveň nejsou na péči nijak náročné a po domácím hnojivu vám pokvetou jako divé! Zapomeňte na drahé chemikálie a raději vyzkoušejte tento ekologický způsob hnojení.

Není nad to si uvařit poctivý domácí vývar z kuřecího skeletu a křídel. Napadlo by vás však, že jedna z ingrediencí při vaření takovéto polévky se může poté stát skvělým hnojivem pro orchideje? Opravdu je tomu tak! Kuřecí kosti, které po obrání masa míří rovnou do koše, obsahují vysoké množství minerálů, jenž orchideje přímo vyžadují. Díky nim budou tyto rostliny silné a zdravé.

Hnojení je důležité

Substrát pro orchideje, který se většinou skládá ze směsi jedlové kůry, rašeliníku a oblázků, neobsahuje tolik živin, aby rostlina mohla normálně růst a kvést. Orchideje potřebují mít dostatek dusíku, fosforu, draslíku a dalších minerálních látek, a proto je velmi důležité, abyste jim dopřávali pravidelné výživové hnojení. Díky tomu je vám budou všichni jenom závidět!

Před žloutnutím listů může orchidej zachránit hnojení.

Prospěšné minerály v kostech

Právě v kuřecích kostech se vyskytuje již zmíněný fosfor, který je potřebný pro správný růst a zdraví kořenového systému, a draslík, jenž podporuje kvetení. V kostech se ale rovněž nachází ještě vápník a hořčík, které orchidej také potřebuje. Tato kombinace minerálů zvyšuje pH půdy, čímž se stává rostlina silnější a její kvetení déle vydrží.

Hnojivo v podobě prášku

Jakmile budete mít kosti uvařené a už je více nebudete potřebovat, nechte je několik dní vyschnout na slunci. Vysušené kosti poté rozdrťte v mixéru na prášek a vaše domácí hnojivo na orchideje je připravené k použití.

Stačí jím posypat pouze povrch substrátu a orchidej si už sama potřebné živiny převezme. V případě plánovaného přesazení smíchejte nový substrát s trochou kostní moučky tak, aby byla rovnoměrně rozložena po celém květináči.

Hnojivo z rozdrcených kuřecích kostí orchideji velmi prospěje.

Pravidelné přihnojování

Kvůli nedostatku živin v samotném substrátu je doporučováno hnojit rostlinu jednou za dva týdny nebo jednou za měsíc, jakmile orchidej odkvete. Mimo látek obsažených v kostech je orchidej závislá také na dusíku, jenž podporuje růst listů, stonků a výhonků. Nezapomínejte ho proto rostlině také zajistit.

Další domácí alternativy

Kromě kuřecích kostí můžete na výrobu hnojiva pro orchideje použít také další běžné suroviny, které v domácnosti jistě najdete. Velkým zdrojem dusíku je například mléko. Stačí ho zředit s vodou v poměru 1:4. Hnojit můžete rovněž nesolenou vodou po uvaření brambor nebo rýže, ale třeba i rozpuštěnou melasou ve vodě.

