Staré pečivo nevyhazujte, udělejte z něj úžasné hnojivo na orchideje. Pokvetou.

Zimní období může být pro vaše orchideje náročné. Bojují se suchým vzduchem z topení, s průvanem šířícím se skrze špatně utěsněná okna a s nedostatkem světla. Dopřejte jim proto kvalitní příkrm. Hnojivo ze starého chleba vás navíc nebude stát skoro nic.

Hnojivo ze starého pečiva je efektivním a ekonomickým způsobem, jak rostlinám dodat potřebné živiny. Chleba nebo rohlíky totiž obsahují kvasnice. Ty se skládají z biologicky aktivních stopových prvků, kyseliny listové a paraaminobenzoové, z vitamínů skupiny B, vitamínů D, H, zinku, fosforu a hořčíku, draslíku a dusíku. Tyto látky zvyšují odolnost vůči chorobám a nepříznivým povětrnostním podmínkám, zlepšují kondici kořenového systému a podporují růst květů. Jednoduché sacharidy se navíc stávají potravou pro drobné mikroorganismy, jež pomáhají přeměňovat dusík obsažený ve vzduchu na dusíkatou sůl, kterou rostlina potřebuje.

Hnojivo pomůže s kvetením rostlin. Zdroj: Shutterstock.com

Pozor na přehnojení

Hnojivo můžete používat co druhou zálivku. Pozor byste si však měli dát na přehnojení. Pokud se na květináči objeví krusta, listy od okrajů osychají nebo dokonce černají kořeny, s hnojením okamžitě přestaňte. Abyste předešli usazování drobečků a minerálních látek, jednou za měsíc květináč důkladně propláchněte čistou vodou.

Hnojivo z chleba

Na přípravu můžete použít téměř jakékoli pečivo z kynutého těsta. Dejte si však pozor, aby nebylo namazané například marmeládou nebo máslem nebo nebylo plněné čokoládou či mákem. Chleba, rohlíky nebo housky nakrájejte na kostičky a nechejte je ztvrdnout. Poté si připravte 1 litr vody a uzavíratelnou nádobu. Vodu převařte a počkejte, až vychladne na pokojovou teplotu. Poté do ní vložte 30 g ztvrdlého pečiva. Sklenici uzavřete a uložte na tmavé a chladné místo. Za 24 hodin bude hnojivo připravené k použití.

Jak hnojivo používat

Hotový chlebový roztok přeceďte skrze cedník do druhé sklenice. Pokud se do ní dostanou i kousky pečiva, nevadí to. Nádobu uzavřete a vložte do lednice. Hnojivo by vám tam mělo vydržet přibližně týden. Před použitím ho vždy zřeďte. Nejjednodušší je, když ho přidáte do vody, která slouží na zálivku. Poměr by měl být 1:5. Pokud si nejste jistí, kdy přesně orchidejím dopřát životadárnou tekutinu, řiďte se vzhledem kořenů v průhledném obalu. Jsou-li zelené, mají vláhy dost. Jakmile zešednou, je pravý čas na zálivku.

Zdroj: www.chalupari-zahradkari.cz, www.nasezahrada.com, www.svetkreativity.cz