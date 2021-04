Elixír nejen pro orchideje. Vyrobte si účinné hnojivo z kávy, banánů a skořápek

Domácí hnojivo se vždycky hodí. Máte jistotu, že rostlinám dáváte živiny z čistě přírodních ingrediencí. Receptů, jak si takové hnojivo vyrobit, je tisíce. Životabudič z kávové sedliny, slupek od banánů a vaječných skořápek je však vhodný pro rostliny milující kyselejší půdu.

Bramborám a rajčatům domácí hnojivo z droždí nedělá dobře. Zato toto pro ně bude skvělé. Kuchyňský odpad, kterému dodáte novou funkci, ocení i papriky, angrešt, pažitka nebo orchideje.

Jak to funguje?

Kávová sedlina obsahuje dusík, který rostliny potřebují k životu. Ten je také součástí většiny hnojiv, která koupíme v obchodu. Navíc káva voní žížalám. Důležité malé kamarádky tak lehce nalákáte. Naopak odpuzuje slimáky a mravence. Banánové slupky obsahují draslík, vápník, hořčík a fosfor. Právě tyto prvky pomáhají k tomu, aby rostlina sílila a byla odolná proti škůdcům. Vaječné skořápky jsou výborným zdrojem vápníku a chrání rostliny před uhynutím.

Může vás zajímat 12 Zahrada Vermikompostér se hodí i do bytu 17 Zahrada Kdy a jak nejlépe přesadit pokojové rostliny

DIY tekuté hnojivo

kávovou sedlinu s jednoho šálku

3 banánové slupky

3 celé vaječné skořápky

1 litr vody

velkou sklenici

mixér

Vaječné skořápky důkladně vymyjte teplou vodou a zahřejte je v troubě po dobu alespoň dvou minut. Zneškodníte tak různé typy bakterií. Banánové slupky nakrájejte na malé kousky a spolu s kávovou sedlinou a nadrcenými skořápkami je vložte do mixéru. Přidejte trochu vody a mixujte do hladka.

Hnojivo používejte jednou za 15 dní. Zdroj: CisUl / Shutterstock.com

Hnojivo přelijte do sklenice nebo láhve a nechte 2 dny odpočinout na temném a teplém místě. Poté ho přesuňte do lednice. Používejte jednou za 15 dní.

DIY suché hnojivo

Příprava suchého hnojiva je náročnější na prostor a čas. Výhodou je, že ušetříte místo v lednici.

Kávovou sedlinu rozprostřete na pečící papír a nechte ji sušit na sluníčku nebo na parapetu. Usušení bude trvat den až dva. Vaječné skořápky opět tepelně upravte a v kávovém mlýnku je nadrťte do jemna. Jakmile je budete mlít, mohou nepříjemně páchnout. To je však normální. Banánové slupky je také nutné vysušit. Nejlépe poslouží rošt z trouby, na které slupky vyložíte a necháte na sluníčku uschnout. Dbejte na to, aby na místě také proudil vzduch. Usušení bude trvat den až tři. Usušené slupky poznáte podle toho, že budou křehké a budou se snadno rozpadat. Nyní je vložte do mlýnku a umelte je co nejjemněji.

Nyní všechny tři ingredience smíchejte v poměru 1:1:1 a dobře promíchejte.

Toto hnojivo patří k těm, z nichž se živiny uvolňují pomaleji. Jakmile budete rostliny zalévat, na jeden litr vody použijte 2-3 polévkové lžíce směsi. Takto přihnojujte jednou za 2-4 týdny podle potřeby rostliny.

Zdroj: www.instructables.com/Make-Your-Own-Organic-Plant-Fertilizer-for-FREE/

https://youtu.be/sCyEKXjNBb4