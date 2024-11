Chcete znát jednu z nejlepších výživ pro vaše pokojovky? Nejde o žádné hnojivo plné chemie z obchodu. Vyrobte si ekologickou verzi z rýže.

Nakopněte domácí rostliny jednoduchým, ale účinným prostředkem, za který nevynaložíte žádné finanční prostředky. Máme pro vás tip, který je pro ně doslova a do písmene cenným elixírem. Obsahuje totiž cenné živiny, které vaše rostliny značně ocení. V čem spočívá tajemství domácího hnojiva z obyčejné rýže?

Proč je rýže pro rostliny užitečná?

Rýže obsahuje mnoho prospěšných látek, které podporují růst rostlin a celkově zlepšují jejich zdraví. Je bohatá na škrob, který poskytne pokojovkám nejen dávku energie, ale zároveň podporuje užitečné bakterie v půdě, jež pomáhají rozkládat organický materiál v půdě na použitelné živiny pro rostliny. Zároveň rýže obsahuje vitamíny skupiny B a draslík, fosfor a dusík.

close info Profimedia zoom_in Rýže obsahuje mnoho prospěšných látek, které podporují růst rostlin a celkově zlepšují jejich zdraví.

Draslík je klíčovým prvkem, který přispívá k tvorbě silného kořenového systému a posiluje i imunitní systém rostlin. Díky tomu rostlinám pomáhá překonat případné stresové situace, jako je například nedostatek vody. Fosfor podporuje tvorbu květů a plodů a je nezbytný také pro správný vývoj zdravých kořenů. Dusík je pak nezbytný pro tvorbu zelených částí rostlin a podporuje celkový růst.

Hnojivo z rýže je účinné i v boji proti případným škůdcům a nemocem. Roztok má mírně alkalické pH, což příznivě ovlivňuje zeminu, ve které rostliny rostou a umožňuje také lépe vstřebávat živiny, které se v půdě nacházejí.

Jak hnojivo vyrobit

Příprava je velmi jednoduchá a rychlá. Postačí vám hrnek rýže jakéhokoliv druhu, který nasypete do misky a zalijete studenou vodou. Řádně směs promíchejte a nechte rýži namočenou po dobu 15 až 30 minut. Po uplynutí stanovené doby rýži sceďte.

Rýžová voda vám poslouží jako hnojivo a rýži můžete použít k vaření. Hnojivo je možné i skladovat. Stačí jej nalít do uzavíratelné nádoby a při pokojové teplotě vám vydrží v dobré kondici až po dobu 5 dnů. A jak přesně hnojivo aplikovat?

Zálivka

Jednou z možností, jak lze výluh z rýže na podporu rostlin použít je klasická zálivka. Nalijte ji do konvičky a ke každé květině ji nalijte do půdy.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Hnojivo z rýže je účinné i v boji proti případným škůdcům a nemocem.

Rosení

Hnojivo je možné také nalít do lahvičky s rozprašovačem a aplikovat ho na rostliny ve formě postřiku. Vždy je dobré rýžovou vodou postříkat všechny listy, a to jak z vrchu, tak i zespoda.

Namáčení

Stejně tak je možné nechat pokojovky v rýžovém výluhu namočené. Vložte rostlinu i s květináčem do větší nádoby, nalijte hnojivo do výšky 2 až 4 cm a nechte ji ve výživné lázni alespoň 15 až 20 minut. Jakmile bude půda vlhká i v horní části, rostlinu vyndejte, nechte okapat a pak postavte na své místo. Rostlina bude absorbovat živiny kořeny a vytěží tak co nejvíce prospěšných látek. Navíc vám tento způsob zajistí, že nedojde k přelití a předejte tak případným hnilobám.

Tip na závěr

Nejlepším časem pro aplikaci je brzy ráno nebo v pozdnějších dopoledních hodinách, kdy rostliny absorbují nejvíce živin. Z rýžového hnojiva proto získají maximum. Dopřejte pokojovkám toto hnojivo alespoň jednou za týden.

