Velký horoskop na únor: Co čeká právě naše znamení v nejkratším měsíci roku?

Zajímá vás, co můžete očekávat během února za radosti a strasti? Leden utekl jako voda a během pár dnů tu máme nejkratší měsíc v roce. Jaké znamení příjemně únor překvapí a koho naopak moc nepotěší?

Leden k většině z nás nebyl příliš vlídný, ale únorem by se situace měla zlepšovat. Možná jste se v lednu setkali s prohrami ohledně novoročních předsevzetí, ale s přicházejícím únorem to můžete změnit. Hlavu již nemáte plnou emocí a zaplněnou zbytečně náročnými úkony, co byste měli a neměli tento rok dělat. Únorem se dostáváte do reality, kdy si raději upřesníte priority a malé cíle, které jsou pro vás více reálné.

Beran

Únorem začíná takzvaný nový začátek pro vaše snahy a cíle, protože počátek roku jste možná trochu „přepálili“. Převezmete více zodpovědnosti a je dost možné, že se rozhodnete k důležitému kroku, který se bude týkat financí. Poslední dobou nemáte na opačné pohlaví nervy. Pokud jste ve fázi hledání, rozhodně toho zanechte okolo 25.února, vznikl by pouze krátkodobý vztah s někým, kdo vás ve finále vlastně vůbec nezajímá.

Býk

Leden byl pro vás unavující, ani nálada nebyla zrovna ideální. Ale nebojte se, únor s vámi udělá divy. Začne ve vašem těle proudit ta správná energie a uvědomíte si i lednové chyby, ze kterých se poté poučíte a začnete pomalu, ale jistě postupovat kupředu. Vaše dobrodružné „já“ se k životu probudí okolo 16.2., tak se těšte na nějakou tu skopičinu.

Souhvězdí Býka Zdroj: Profimedia

Blíženci

Po 3. únoru si uvědomíte, že byste mohli zřídit menší čistku ve vašich „pseudopřátelích“. Dělali by pro vás to, co vy byste byli ochotni udělat vy pro ně? Bude až s podivem, u kolika lidí si řeknete smutné NE. Posunout vpřed by vás mohla vaše vlastní pravda a následné jednání podle ní. Únor pro vás bude, i přesto, ponurejším obdobím.

Rak

Raci se mohou těšit na romantický začátek měsíce, který se nebude týkat jen těch zadaných. Pokud máte nějaké nápady ohledně přivýdělku, promluvte si o nich s přítelem, který by vám mohl poskytnout rozumný pohled na věc. Vyhýbejte se veškerým sporům, jak doma, tak i na pracovním poli. Buďte odvážní, hvězdy při vás stojí.

Lev

Není to u vás časté, ale leden se podepsal na vaší sebedůvěře a sebevědomí. Bohužel pro vás, ani únor nebude v tomto směru přívětivý. Vaše pracovní morálka nebude ideální, proto si dejte pozor na vedení, které by to nemuselo dobře snášet. Nepřepínejte se, dostatečně odpočívejte a vyrazte na procházku do lesa.

Panna

V zaměstnání se věci nějak komplikují, ale vy to ustojíte bez větší újmy. Spoléhejte na sebe, ale než se do něčeho pustíte, raději o tom ještě jednou pořádně popřemýšlejte. Ve vztahu budete i nadále spokojení a budete prožívat radostné období. Nezadané Panny, rozhlížejte se 26.února kolem sebe, možná natrefíte na zajímavou osobu.

Váhy

Váhy, které jsou zaměstnaní delší čas u jedné společnosti, nejspíš čeká nějaká finanční odměna nebo zvýšení platu. Dejte si pozor na oči a kůži, mohou se objevit problémy s nimi spojené. Vztahy se vám moc nedaří, začnete přemýšlet, proč tomu tak je. Okolo 26.února se vás někdo citově dotkne, což pro vás nebude příjemné.

Štír

V pracovní sféře se vám daří, podnikatele čekají nové zajímavé nápady. Pozor si jen dejte na peněženku, ať vám z ní nemizí peníze rychlostí blesku. Znepříjemnit část měsíce vám může nachlazení či viróza. Ve vztahu se cítíte spokojení, nemáte potřebu cokoliv měnit a ucítí to z vás i váš partner.

Střelec

Podnikatelé se mohou cítit jako na houpačce. Podnikatelské vzestupy a pády vás neminou. Pro studenty bude únor přínosný a úspěšný. V lásce nechcete mít příliš svázané ruce, preferujete nezávazná seznámení a kolem 4.února se máte na co těšit. Zdraví by se vás mělo držet jak klíště, dbejte na odpočinek a relaxaci.

Co vás čeká v únoru tohoto roku? Zdroj: Profimedia

Kozoroh

V pracovních záležitostech buďte opatrní, každá vaše chybička bude zaznamenána. Vztahově na tom jste báječně, nezadaní Kozorozi okolo 16.února okouzlí osobu, ke které mají dlouhodobý citový vztah. Důvěřujte svým nejbližším, dají vám dobré rady. Váš žaludek se může tento měsíc ozvat a ne zrovna příjemně…

Vodnář

Značnou starost pocítíte o své zaměstnání a budete muset učinit závažná rozhodnutí. Cítíte se být omezováni, pracovní atmosféra je napnutá a vy se budete snažit hledat nová východiska. Pokud máte v hlavě delší dobu podnikatelský záměr, je nejvyšší čas o něm popřemýšlet trochu hlouběji. Ve vztahu se budete cítit jaksi osamoceně.

Ryby

V práci se můžete začít stresovat, protože na vás bude vyvíjen značný nátlak, ale vy to zvládnete levou zadní a to možná do takové míry, že vás čeká zvýšení platu. Potrápit vás mohou bolesti kloubů a napjatá ramena, ve kterých se odráží nashromážděný stres. Vytáhněte rodinu na společnou procházku nebo na hory.

