Co se stane, když dáte houbičku na nádobí do ledničky. Budete překvapeni

Houbička na nádobí je běžnou součástí každé domácnosti a zpravidla se využívá k mytí nádobí a různých povrchů. Ovšem lze ji poté ještě použít dále k mnoha dalším užitečným účelům. Vložit ji můžete do lednice, do bot i k rostlinám. A to není zdaleka všechno!

Houbička na nádobí je velmi užitečná věc, kterou snadno pořídíte za pár korun. V případě, že vám doslouží na mytí nádobí, nevyhazujte ji. Máme pro vás několik užitečných tipů, jak ji ještě můžete užitečně zužitkovat. Pěnové houbičky jsou zkrátka k nezaplacení a věřte, že je ještě doma uplatníte.

Houbička by měla být vždy sterilní

Houbičky vždy po vyřazení nejprve řádně očistěte. Odstraňte z ní veškeré nečistoty a důkladně ji properte, opláchněte a vyždímejte. Měli byste z ní dostat co nejvíc vlhkosti. Pokud ji budete používat opakovaně, vždy houbičce dopřejte jednou za týden očistnou lázeň, a to nejlépe v roztoku z 1 dílu bělidla a 3 dílů vody. A na co vše se dá houbička ještě použít?

V lednici prodlouží trvanlivost potravin

Do chladničky byste měli ukládat pouze suché a naprosto čisté houbičky, které budete pravidelně po týdnu měnit. Mají totiž silnou absorpční schopnost a odsávají nadměrnou vlhkost, která škodí zejména uloženému ovoci a zelenině. Můžete dát do každé police jednu houbičku a stejně tak do šuplíků. Značně tak prodloužíte celkovou trvanlivost uložených potravin.

Houbičky poslouží rostlinám

Pokud doma pěstujete rostliny, které vyžadují stálou vlhkost, nastříhejte houbičku na malé kousky a promíchejte je se substrátem. Rostlina tak bude hydratovaná po delší dobu. Pomocí houbičky můžete naopak jiné rostliny zachránit před přelitím, které by je mohlo i zlikvidovat. Aby vám nikdy nestála voda v podmisce, ve chvíli, kdy budete květinu přesazovat, vystřihněte z houbičky tvar odpovídající dnu květináče a umístěte ji naspod. Následně přisypte hlínu a rostlinu zasaďte běžným způsobem. Houbička bude absorbovat přebytečnou vodu a ochrání kořeny před případnou hnilobou.

Kloktá vám noha v botách?

Přestože na tom, aby vám dokonale seděla noha v botách, velmi záleží, někdy si můžete v takovém případě vypomoci právě houbičkou na nádobí. Pokud vám v některých místech noha k botě nedoléhá a nepříjemně klouže, pomůže vám od nepříjemných pocitů a možných odřenin kousek houbičkového molitanu. Tento trik lze použít i k vycpání špičky.

Ulevte svému zápěstí

V případě, že patříte mezi takzvané „myškaře“ a pracujete na klávesnici s myší, značně přetěžujete své zápěstí a můžete si snadno způsobit syndrom karpálního tunelu. Pokud nemáte speciální podložku, zkuste si zápěstí vypodložit právě houbičkou na nádobí. Ušetříte se tak mnoha nepříjemných bolestí.

Podložit můžete i nábytek

Dalším tipem na využití houbičky je ochrana podlahy před poškrábáním. Nohy nábytku mohou často její povrch nepříjemně poškrábat a zároveň při pohybu vydávat nepříjemné zvuky, za něž vás žádný soused bydlící pod vámi nepochválí. Není proto nic jednoduššího než nohy nábytku podlepit kousky molitanové houbičky.

