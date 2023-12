Houbička na nádobí je parťák do nepohody. Umyje hrnek, pekáč, ale i stůl. V čem tkví její nebezpečí?

Houbička je měkká, savá a „akorát do ruky“. Není divu, že při mytí nádobí nebo při úklidu dokáže do sebe dostat velké množství špíny, mastnoty a nečistot. Na jednu stranu je to dobře, protože vám usnadní práci. Ale je také potřeba počítat s tím, že kromě absorbování nepořádku do sebe dostává i velké množství bakterií. A to už je problém.

Semeniště bakterií

Německý vědec Markus Egert v roce 2017 zkoumal 14 použitých houbiček na nádobí. A co zjistil? Podle něj je tenhle úklidový prostředek daleko zaneřáděnější než toaleta! Jedna jediná houbička na nádobí může mít až 362 druhů bakterií. A jenom na 1 kubickém centimetru plochy tohoto „čisticího molitanu“ jich najdete neuvěřitelných 82 miliard!

Houbičky na nádobí jsou plné bakterií.

Pozor na záměnu!

Podle vědců je na trhu nepřeberné množství houbiček a každá z nich je dobrá na něco jiného. Jedna si poradí se zaschlými skvrnami, jiná spíš vyčistí sklo a další zase drsnější povrchy. Některé typy houbiček lze využít i k pečování rostlin! Problém nastává, když v domácnosti je více než jedna houbička a účel se jednoduše zamění. Třeba když houbičku na nádobí omylem spletete s houbičkou, kterou používáte na čištění lednice nebo umyvadla. Každá tahle „špínolapka“ má svůj podíl bakterií a s novým (často nanadálým) posláním, si ho může zdvojnásobit.

Obdelníci a „roháči“

Abyste v houbičkách neměli nepořádek, můžete se odlišit barvou. Nebo zkrátka jen vzít nůžky a ustřihnout buďto jeden nebo dva rohy. Takhle „zastřižená“ úklízecí pomůcka může být snadněji identifikovatelná i pro členy domácnosti. Všichni budou vědět, že houbička na nádobí je vcelku, ale ta úklidová zkrátka má o jeden růžek míň.

Problémem bývá zaměňování houbiček. Aby se vám nepletly, můžete je barevně odlišit nebo jim ustřihnout roh.

Jak je dezinfikovat

Většina odborníků doporučuje houbičky často obměňovat. Pro šetřílky je tu varianta, kdy je možné tyhle „molitanové pomocníky“ pořádně vydezinfikovat. Jak na to: Houbičku vyvařte ve vodě a poté ji na několik hodin namočte do stolního cta. Ten jí nejen dočistí,ale zároveň zbaví zápachu. Bude skoro jako nová.

