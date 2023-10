close info Profimedia

Ema Novotná Ema Novotná 14. 10. 2023 8:10 clock 2 minuty video

Mytí nádobí je vždy nepříjemná činnost. Obzvláště co se týče sporáku a roštů z trouby. Tento fígl vám to však značně usnadní, koukejte, jak je to snadné.

Umývání nádobí je záležitost velmi nepříjemná. Šťastlivci s myčkou se tomu sice vyhnou, ale v případě, že chcete umýt rošt z trouby, musíte se do toho pustit ručně. Naštěstí existuje spousta triků, jak si ušetřit práci. A houbička na mytí nádobí může posloužit na více věcí, než byste si mysleli. Další skvělé triky, nejen s houbičkou na mytí, naleznete na Youtube kanále Webspoon World, zde: Zdroj: Youtube Už klouzat nebude Pokud doma máte zbytek tuhého mýdla, které vám pořád klouže z rukou a musíte ho chytat všude po umyvadle, použijte tento jednoduchý trik. Vezměte houbu na nádobí a odřízněte hrubší stranu. Poté doprostřed houbičky vyřízněte díru a vložte do ní váš zbytek mýdla. Díky tomu vám mýdlo nebude pořád klouzat a houbička ho navíc krásně napění. Proti zápachu Jestli máte problém s tím, že při každém otevření ledničky se z ní line nepříjemný odér, nemusíte zoufat. Stačí na houbičku nasypat trochu jedlé sody, která absorbuje nepříjemné pachy. Když ji dáte do lednice, nemusíte už mít strach z nepříjemného zápachu. Trik na odlakování nehtů I když se to zdá šílené, i s odlakováním nehtů vám houbička pomůže. Pokud pro vás nejsou odlakovací tampónky dostatečně efektivní a musíte je na každý druhý prst měnit, zde je další jednoduchý fígl. Opět budete potřebovat pouze jemnou stranu houbičky. Tu strčíte do prázdné užší nádoby nebo flakonu. Vylijte na ni odlakovač a pak už jen pohybujte prstem tam a zpátky. Nehty se vám odlakují a nebudete muset plýtvat tampónky. close info Profimedia zoom_in Houbička na nádobí vám s přehledem odlakuje i nehty. Rošt jako nový Mytí roštu není snadné a mezery mezi jednotlivými mřížkami jsou malé, takže je tak vždy bude skrývat špína. Stačí vám znát tento trik a budete mít rošt jako nový. Nožem udělejte v houbičce na nádobí tři horizontální a tři nebo čtyři vertikální čáry na její jemné straně. Hrubou nestříhejte. Vytvoří se vám kostičky s mezerami uprostřed. Když s touto vylepšenou houbou budete čistit rošt, dostane se i do malých mezer mezi mřížkami. Související články close Domov a bydlení Jak vyčistit pánev zvenku? Díky banálnímu triku s potravinářskou fólií bude jako nová close Domov a bydlení Vymačkejte zubní pastu na toaletní papír. Geniální trik, podívejte se Zdroje: www.prozeny.cz, zena-in.cz

