Houbička je bezva pomocník v domácnosti, který zvládne víc než mytí nádobí. Nač ji použít? Hodí se dát ji třeba do lednice!

Houbička nejen na nádobí

Co s houbičkou na nádobí? Mýt s ní umí každý. My umíme víc! Povíme vám nejen proč ji dát do lednice. Strčit ji můžete určitě i do mrazáku a důvod vás asi i překvapí. Jednoduše houbičky jsou bezva materiál, který máte doma a hodí se ke všemu možnému.

Jaké nápady vám představí v příspěvku z YouTube kanálu 5-Minute Crafts? Podívejte se! Tři jednoduché triky s houbičkou se můžou hodit i vám.

Zdroj: Youtube

Houbička je šikovnější, než jste mysleli

Houbičkou se můžete ohánět v kuchyni ale také koupelně. Do houbičky stačí z boku udělat nožem nebo nůžkami otvor, aby vznikla kapsa. Do houbičky pak můžete vložit kousky mýdla, které se už rozpadlo, ale chcete ho ještě dopoužívat. Výborně vám taková houbička s mýdlem pomůžete s mytím rukou třeba na zahradě, pokud bude dost pěkná, přírodní, může být bez problému použitelná i v pěkné koupelně. Mít mýdlo uvnitř houbičky se prostě hodí, nikde vám neměkne a při použití prostě stačí houbičku je namočit. Houbičku ale můžete požívat také jen k odkládání mýdla místo mýdlenky.

Stejným způsobem poslouží houbička i k drhnutí dlažby, obkladaček nebo třeba trouby a dalších spotřebičů. V takovému případě dejte dovnitř tabletu do myčky. Při používání ale nezapomeňte mít na rukou také ochranné gumové rukavice, protože tableta či prášek do myčky jsou velmi agresivní.

close info Shutterstock zoom_in Na odstranění pachů můžete použít sodu, sůl i aktivní uhlí.

Jak poslouží houbička v lednici?

Proč dávat houbičku do lednice? Pokud bojujete v lednici s vlhkostí, může se vám houbička určitě hodit. Umístěte ji strategicky tam, kde se voda shlukuje a preventivně ji posypejte jedlou sodou, solí, případně podrceným aktivním uhlím. Díky tomu polapíte i případné nepříjemné pachy. Houbičku je samozřejmě nutné občas vyždímat.

Do mrazáku můžete dát houbičku namočenou do saponátu, ale uzavřenou v sáčku. Až bude dobře promrzlá, bude se vám hodit jako studený obklad na naražená kolena i nakopnuté prstíky na nohou.

Stejně promrzlá a v sáčku uzavřená houbička se dá také použít jako chladivá vložka do krabičky se svačinou, až se budete snažit v létě uchovat potraviny uvnitř déle chlazené.

V každém případě je houbička dobrý materiál. Kousek hmoty podobné molitanu se může hodit i v případě, když si chcete třeba odbarvit nehty. Jistě znáte malé uzavíratelné nádobky s houbičkou a odbarvovačem, kam stačí jen strčit prst a nehet třením o houbičku lehce odbarvit. Takový odbarvovač si můžete lehce vyrobit, jen mít správnou nádobku.

Čím menší tím lepší, ale i obyčejná malá sklenička od dětské výživy je dobře použitelná. Houbičku přeložte napůl a vmáčkněte do skleničky až na dno. Pak ostrým nožem nebo nůžkami odstřihněte část, která trčí ven a zalijte odbarvovačem na nehty. Jednoduché a praktické! Tedy pokud si lakujete nehty.

Zdroje: apartmentguide.com, purewow.com