Houba za 50 tisíc: Obří pokuta hrozí, i když utrhnete běžně vypadající hřib

Pokud si nechcete připravit nejdražší smaženici svého života, dejte si pozor na to, co v lese sbíráte. Některé houby jsou totiž přísně chráněné zákonem a hrozila by vám tučná pokuta.

Každá houba do košíku nepatří

Možná vás to ani nenapadlo, ale sbírání hub se snadno může stát poměrně velkou útratou peněz. Stačí mžik a z neznalosti se vám octne na dně košíku houba, která je pod ochranou zákona. Jakmile padnete do rukou strážců národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo pracovníka Inspekce životního prostředí, hrozí vám pokuta ve výši až 50 tisíc korun. A pozor! Vždy za jednu houbu, takže se částka násobí…

I houby mají své předpisy

V roce 1992 začal platit zákon, který označil 46 druhů hub, které jsou chráněné a nesmějí se nijakým způsobem poškozovat, a tudíž ani sbírat. Dokonce je trestné i porušení jejich stanoviště a blízkého okolí. Chráněné houby byly rozděleny do 3 kategorií na kriticky ohrožené druhy, silně ohrožené druhy a ohrožené druhy.

Hřib královský

Narazit na něj můžete od května do října všude tam, kde jsou vápencové prohřáté půdy a sušší terén. Tento druh hřibu je naprosto nenáročný na vláhu. Poznáte ho podle růžovo až růžovočerveného klobouku, který je posetý drobnými skvrnkami. Pod kloboukem jsou jasně žluté nebo žlutozelené rourky, které mohou být u starších hub až žlutoolivové. Noha hřibu je jasně žlutá, kyjovitého tvaru a je pokryta jemnou žlutou síťkou, která někdy bývá začervenalá.

Hřib královský Zdroj: Shutterstock

Hřib Fechtnerův

Jedná se o velmi vzácný druh houby, která nejčastěji roste v pahorkatinách a nížinách. Miluje i prosluněné listnaté lesy a hráze rybníků. Mykologové na něho poprvé narazili před 80 lety v Českém krasu. Jeho až 15 cm klobouk je plstnatý a pod ním jsou žluté rourky, které dotykem modrají. Jeho typicky žlutá noha má červenavě nachovou síťku. Dužina houby je citronově žlutá a voní po pomerančích. Roste vzácně, a to v období od června do září.

Hřib Fechtnerův Zdroj: archiv M. Mikšíka

Hřib moravský

Tento druh hřibu můžete v lese zahlédnout přes celé léto až do počátku podzimu, a to především v listnatých lesích a na krajích rybníků. Nejčastěji v blízkosti dubů a habrů. Jeho oranžovohnědý klobouček bývá dost často popraskaný. Stejně tak mívá popraskanou a loupající se nohu, a to i mladých jedinců. Silný třeň je světle žlutý a postupně hnědne. V některých případech ho pokrývá síťka a má kokosové aroma.

Hřib Moravský Zdroj: archiv M. Mikšíka

Lanýž letní

Jedna z nejdražších hub na světě, roste i u nás v Česku, a to v oblasti střední Moravy. Má kulovitý tvar a většinou roste v hloubce 30 cm pod zemí. Vyhovuje jí horké a vlhké prostředí a dosahuje velikosti 3 až 6 cm. Jeho povrch je zpravidla hnědočerného až černého odstínu a bývá často popraskaný a bradavičnatý. Vůně lanýžů připomíná mleté vlašské ořechy.

Lanýž letní Zdroj: Shutterstock

Zdroje: www.receptyonline.cz, www.blesk.cz, www.idnes.cz