Trápí vás doma drobní, rychle se pohybující škůdci, kterým se říká rybenky? Máme pro vás jednoduché a účinné řešení! Výborně je odpuzuje obyčejný hřebíček.

Malý, ale otravný hmyz jménem rybenka, je častým nevítaným hostem našich domovů. Pokud na ně narazíte, měli byste co nejdříve zakročit a použít na ně účinné zbraně, jinak se mohou bleskurychle přemnožit do celých houfů. Ačkoliv nejsou člověku zcela nebezpečné, dovedou napáchat velké škody a můžou být rizikové pro alergiky. Jaké metody na jejich likvidaci můžete použít?

Jak na otravný hmyz v domácnosti? Na zajímavé tipy a rady se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu HOME IN CUBE:

Zdroj: Youtube

Rybenky – drobní, ale otravní škůdci

Rybenky neboli Lepisma saccharina patří mezi drobný hmyz. Vyznačuje se protáhlým tělem s dlouhými tykadly a třemi dlouhými štětinami na konci zadečku. Své pojmenování získal na základě svého vzhledu, jelikož má tělo pokryté stříbrnými šupinkami. Zpravidla dorůstá velikosti 1 až 2 cm.

close info Profimedia zoom_in Rybenky vyhledávají teplá a vlhká místa jako jsou koupelny, toalety, kuchyně a sklepy.

Kde se v domácnosti vyskytuje nejčastěji

Rybenky vyhledávají teplá a vlhká místa jako jsou koupelny, toalety, kuchyně a sklepy, kde se živí organickými zbytky jako je škrob, mouka, cukr, lepidlo nebo papír.

Jaké škody způsobují

Ačkoli rybenky nejsou přenašeči nemocí, mohou způsobit značné škody na majetku. Poškozují knihy, tapety, oblečení, potraviny a další předměty vyrobené z organických materiálů.

Hřebíček jako účinná zbraň

Pokud se chcete rybenek zbavit, využijte sílu hřebíčku. Obsahuje totiž látku eugenol, přírodní olej s výraznou vůní a antiseptickými účinky. Toto aroma je rybenkám velmi nepříjemné a působí na ně odpudivě. Umístěte toto koření do míst možného výskytu, a to nejen po místnostech, ale i do skříní, polic a zásuvek s oblečením nebo potravinami.

close info Shutterstock zoom_in Pokud se chcete rybenek zbavit, využijte sílu hřebíčku.

Citrusové plody

Podobným způsobem můžete využít k odpuzení rybenek i kůru z citrusových plodů, které obsahují silice, jež jsou tomuto hmyzu nepříjemné.

Bobkový list

Dalším kořením, které tento obtížný hmyz nesnáší, je bobkový list. Má pro rybenky tak silné aroma, že na ně působí dráždivě, což vede k jejich úprku.

Vanilkový lusk

Stejně tak vanilkový lusk se svou specifickou vůní je perfektním odpuzovačem. Nejprve lusk podélně rozkrojte a pak ho nakrájejte na menší kousky. Rozmístěte je do míst jejich nejčastějšího výskytu. Během pár dnů by měly rybenky zmizet.

Prevence výskytu rybenek

Jestliže se chcete rybenkám v domácnosti naprosto vyhnout, dbejte na prevenci. Pravidelně uklízejte, odstraňujte zbytky potravin a udržujte domácnost suchou.

Opravte všechny netěsnosti na vodovodních rozvodech, abyste zabránili vzniku vlhkosti. Potraviny skladujte v uzavřených nádobách, aby se k nim rybenky nedostaly a také byt pravidelně větrejte.

