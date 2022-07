Čím osázet hrob, aby byl nádherný i v parném létě a prakticky bezúdržbový

Víte, čím osázet hroby, aby byly i přes léto pěkné a upravené? Vyzkoušejte tyto květiny, které nerozhází ani horko a sucho. I pietní místa a rodinné hroby mohou být pěkné celé léto.

Zdroje: ceskykutil.cz, abecedazahrady.dama.cz

Jaká zeleň vydrží na hrobech celé léto?

Všichni, kdo se starají o hroby svých zesnulých příbuzných řeší, jak upravit vzhled okolí náhrobního kamene. Některé rodiny volí sošky, dekorace, fotografie a lucerny, všichni ale v nějaké míře používají i zeleň.

Použití rostlin může být na hrobech různě omezené. Nejen prostorem, ale také půdou, osluněním, a především tím, jak často můžeme takové zeleni dopřát vláhu. Problém se zálivkou vzniká především během léta, kdy je hodně horko, a navíc nás čekají i dovolené a různé akce, které změní a často zcela nabourají celoroční rutinu.

Umělé květiny jsou řešení, ale ne každý je strpí. Zdroj: Profimedia

Celoročním řešením je plast, ale k tomu se chce uchylovat jen málokdo. I hrob bez zeleně může být pěkný a upravený, naturální vzhled je často lepší než zaprášené a vybledlé umělé květiny a ty opravdu pěkné a realisticky vypadající bývají velmi drahé.

Nicméně i v létě je možné mít na hrobech zeleň, a to jak v nádobách, tak zasazenou v půdě. Nutno dodat, že v půdě mohou rostliny lépe hospodařit s vláhou a obecně je jejich pěstování méně náročné. Máte-li možnost zasadit rostliny přímo do země, určitě ji využijte. Navíc není nutné osázet každý centimetr zeminy, ale zvolit jen minimalistické, čisté a vkusné řešení. Ale to už je na vás. Jestliže nezbývá než osadit žardinu nebo jinou nádobu, zkuste zvolit ty samozavlažovací.

Světýlka na hroby patří, stejěn jako zeleň. Zdroj: Shutterstock.com / Studio Barcelona

Zeleň na hrob, která zvládne parné léto

Jaké rostliny se hodí na osázení hrobu a vydrží pěkné i během léta? Myslete především na to, že zemina není kdovíjak skvělá a zálivka skoro žádná. O nějakém pravidelném přihnojování nebo častém řezu a odstraňování květů není ani řeč.

Máte-li osluněný hrob, pak nezbývá než najít rostliny, které takovou zátěž vydrží. Nebuďte smutní, že nemůžete mít vše, nač si vzpomenete, a vyberte si mezi rozchodníky a různými rostlinami s dužnatými lístky, kterým nevadí ani sucho ani slunce.

Rozchodníky možná znáte také pod označením sedum a v zahradnictví naleznete často nové zajímavé druhy, které mají až překvapivě neobvyklé a výrazné květy. Klasické všude rozšířené sedum je drobná půdopokryvná rostlina s četnými žlutými hvězdičkami květenství. Můžete si vybrat z velikého množství druhů, které se liší vzrůstem, ale také tvarem i barvou lístků. Mohly by vás zajímat třeba varianty Matrona, Tricolor, Coral Carpet, Brilliant či Purpureum nebo Yellow Queen.

Hroby rozkvetou díky obyčejným rozchodníkům a mnoha jejich barevným kultivarům. Zdroj: Shutterstock.com / yykkaa

Do stejné kategorie rostlin patří také netřesky, které mají minimální podmínky na vláhu a dobře porostou i v písku a štěrku. I netřesků je velké množství, které jsou na první pohled velmi různé. Mezi variantami Kalinda, Ruby Heart nebo například Commander Hay si vyberte nejpěknější, ale můžete zvolit i směs různých variant, nechat je šířit se a tvořit barevný koberec.

Barvy listů netřesku se během roku proměňují a existuje mnoho variant této extrémě nenáročné rostliny. Zdroj: Kamila Hubáčková / Foto

Vzhledem k tomu, že většina bylinek vyžaduje dobře propustné půdy a slunečné stanoviště, i ony se hodí pro osázení hrobů. Navíc vykvétají jednoduchými květy a jsou nejen zdobné, ale také vonné. Můžete použití droboučký tymián i mateřídoušku, nebo třeba vzrostlejší šalvěj. Ta je zdobná nejen stříbřitými chlupatými lístky, ale také docela pěknými květy. Vhodné jsou také levandule.

Šalvěj nepatří jen na záhonek, vytvořte neobvyklé zákoutí na hřbitově. Zdroj: liewluck / Shutterstock.com

Hrob prokoukne díky barevným trvalkám

Na slunce i do stínu patří barvínek. Je to rostlina nenáročná a hravě zvládne i parné léto. Najděte si takovou barevnou variantu, která se vám líbí. Nejčastěji jsou k mání barvínky kvetoucí bíle, modře a růžově či fialově.

Podobně jsou na tom také plamenky, které jsou kvítkům barvínku podobné. Nejčastěji narazíte na růžové, bílé, namodralé, ale i dvoubarevné květy.

Hvozdíky vytvoří na hrobech krásné bochánky rozrůstajících se trsů. Zdroj: cowardlion / Shutterstock.com

Hvozdíky sice vytvoří květy obsypané polštáře jen na přelomu jara a léta, ale krásným zeleným kobercem pokryjí hroby a jejich okolí po celý rok. Hvozdíky mohou být rudé, růžové, bíle i všelijak mramorované, liší se i vzrůstem a mírně barvou listu.

Nezanevřete ani na trávničky a ozdobné traviny. Trávničky vás potěší květy na krátkých stopkách, traviny zas pěknými trsy. Na rozdíl od ostatních se jejich klasy budou krásně pohybovat ve větru. Působí sice trochu stroze a chudě, zato pohled na ně uklidňuje a hýčká. Pěkné a upravené jsou i trsy trávy kostřavy, které mají mnoho barevných variant.

Stálicemi dekorativní letní výzdoby pietních míst a veřejných prostor jsou také voskovky a afrikány, které jsou vždy pěkné. Během léta se hezky rozrostou a patří také mezi nenáročné okrasné květiny.