Proč zavěsit hvězdník vzhůru nohama: Díky tomuto triku vydrží neskutečně dlouho

Co udělat, aby váš hvězdník kvetl a zdobil co nejdéle? Jak se postarat o řezaný amaraylis? Neochuďte se ani o den té nádhery a zajistěte svým hvězdníkům ty nejkrásnější květy na co nejdelší dobu.

www.veselebydleni.cz, Zahrádkářský časopis 2018/5, str. 17

Nádherné květy hvězdníku

Hvězdník čili amarylis je fantasticky zdobná květina, kterou mnozí dokáží vybudit k fantastickému kvetení právě v zimním období. Pokud se to povedlo i vám, určitě toužíte kochat se pohledem na veliké květy hvězdníku co nejdéle. Jak ale tuto krásku pocházející z Jihoafrické republiky podpořit k co nejdelšímu kvetení?

Amarylis je nádhernou dekorací i během svátků. Zdroj: Profimedia

Jak pečovat o hvězdník

Na pěkné povídání o hvězdnících v angličtině se podívejte ve videu. Nezapomeňte si pustit české titulky.

Hvězdníku vyhovuje velmi světlé stanoviště s pokojovou teplotou, nejlépe mezi 15 až 23 °C. Po celou dobu kvetení hvězdník dobře zalévejte, ale miska pod květináčem musí být jen mělká, aby nezačaly kořínky zahnívat. Pokud cibule přesazujete, vždy myslete na drenáž a substrát klidně namíchejte s pískem, listovkou nebo troškou rašeliny. Hvězdníku totiž vyhovuje mírná kyselost půdy.

Rašící hvězdník začne kvést za dva až tři měsíce. Zdroj: Shutetrstock.com / Alina Kuptsova

Během růstu i kvetení je vhodné přihnojování. Období klidu nastává až koncem léta či na podzim, takže můžete hnojit až zhruba do srpna. Kdy je vhodné cibuli nechat odpočinout v suchu a chladu například ve sklepě.

Hvězdník čili amarylis je neobyčejná roslina. Její květy vás uchvátí. Zdroj: Profimedia

Řezané květy hvězdníku

Proč a kdy zavěsit hvězdník květem dolů? Takovým způsobem můžete zajistit dlouho svěží a krásné květy řezaného hvězdníku. Prý je to trik, který používají v zahradnictvích a květinářstvích, aby si řezané květy uchovaly pěkný vzhled delší dobu.

Rostlina má totiž silný dutý stonek, který lze vyplnit vodou. Takovým způsobem květ amarylku vydrží zdobit o něco déle, i když jde o nestandardní aranžmá. Určitě si ale i s tím hravě poradíte.