Myslíte si, že hyacinty musí být nutně poslové jara? Omyl. Naše babičky je hrnkovaly, aby si jimi zkrášlily vánoční výzdobu. Pusťte se do hrnkování podle osvědčeného postupu a užívejte si nádherných rostlin i přes Vánoce.

Cibuloviny, jako jsou hyacinty, primule nebo tulipány, jsou více méně spjaty s jarem. Ostatně venkovní pěstování dobu rozkvětu skutečně do jarních měsíců načasuje. Existuje však i jiný způsob, jak si cibuloviny vypěstovat v domácích podmínkách a vy si tak můžete krásu poslů jara vychutnat mnohem dříve.

Vyznejte se v cibulovinách

Cibuloviny vykvétají do famózních exemplářů. Květy mají různé tvary, barvy i vůni. Umíte se ale v cibulovinách dobře orientovat a víte, jak je jednoduše pěstovat? Pokud ne, podívejte se na video na YouTube kanálu Zahrada, kde se o cibulovinách dozvíte všechny potřebné informace:

Do lednice s nimi

Nyní je ideální doba, kdy s cibulkami hyacintů začít pracovat. Zvlášť, pokud se z jejich krásy chcete těšit dříve než na jaře. Postup je jednoduchý. Potřebovat budete cibulky hyacintů a papírový sáček. Jednoduše cibulku voňavé květiny vložte do papírového sáčku a uložte jej na jeden měsíc do spodního šuplíku ledničky.

Hrnkování je hračka

Po uplynutí doby cibulky vyndejte z lednice a připravte si větší hrnky. Naplňte je vhodnou hlínou a cibulky zasaďte do hrnků tak, aby vyčnívala zhruba třetina cibulky. Tu pak přikryjte kouskem papíru a takto připravené cibulky hyacintů odložte do temné chladné místnosti. Teplota by neměla přesáhnout 9 °C. Zhruba po 11 týdnech cibulky osvoboďte, přemístěte je do vybraného pokoje a odstraňte z nich papírovou přikrývku.



Na čase záleží

Jakmile dáte nahrnkované cibulky do místnosti s vyšší teplotou, nepotrvá to dlouho a hyacinty začnou růst. Doba květu pak záleží na jejich předchozím odpočinku. Pokud na hyacinty budete pospíchat, rychleji vám sice vykvetou, ale z květeny se budete těšit kratší dobu. Ponecháte-li je v chladu déle, budou vám svými voňavými květy též dělat radost delší čas.

Efektní sklenice

Místo hrnkování můžete vyzkoušet modernější metodu se sklenkami. Ty jsou speciálně tvarované tak, aby spodní strana cibulek byla ponořená a pustila kořeny. Postup je v podstatě podobný hrnkování. Pouze nepotřebujete žádnou zeminu, jen odstátou vodu. Výhoda je také ve velmi efektní podívané, která se vám díky průhledné sklenici naskytne a vy budete moci sledovat růst hyacintu takřka v přímém přenosu.

