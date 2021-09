Co udělat právě teď s ibiškem? Stačí pár drobností a bude nádherný celou zimu

Ibišek čínský neboli čínská růže je atraktivní květina s velkými a nádhernými květy. Pokud mu dopřejete správnou péči, nejenže zkrášlí váš byt, ale dodá mu i nádech exotiky.

Nádherné nápadně velké nálevkovité květy s dlouhým pestíkem mezi lesklými zelenými listy jsou hlavním důvodem, proč se ibišek s oblibou pěstuje. Do interiéru se nejvíce hodí ibišek čínský, který se na českém trhu prodává nejčastěji. Do Evropy se dostal v polovině 18. století, a to pravděpodobně z Asie, kde byl hlavně v oblasti Číny kultivován. Ovšem jeho původní domovinou byla patrně východní Afrika. V současné době si můžete ibišek pořídit v různých barevných variantách. Nejčastěji v červené, ale nádherné jsou i další vyšlechtěné varianty v barvě žluté, bílé, oranžové nebo třeba i růžové. Při dobré péči ibišek vyroste do výšky až 150 cm a může se z něho stát výrazná dominanta vašeho bytu.

Dopřejte ibišku správné stanoviště

Protože je ibišek teplomilný keř, dopřejte mu vždy dostatek přímého světla. Jinak bude mít jen tenké a řídce olistěné větvičky a květů se nikdy nedočkáte. Umístěte ho proto nejlépe přímo k oknu nebo alespoň do jeho blízkosti. Když to půjde, nejvhodnější bude okno orientované na jih nebo západ, ale dařit se mu může i na východní straně.

Protože je ibišek teplomilný keř, umístěte ho na světlé a teplé místo. Zdroj: profimedia.cz

Pozor však na přímé sluneční paprsky, hlavně ve slunných dnech a přes poledne, aby nedošlo k popálení listů. Na to je ibišek poměrně citlivý. Jakmile začne zima a mráz, buďte opatrní, aby květina nenamrzla a nebyla vystavena studenému průvanu od otevřeného okna. Ibišek má prostě rád stálé prostředí se správnou a vyrovnanou teplotou, která by se měla ideálně pohybovat v rozmezí 20 až 25 °C. Ibišek je také hodně citlivý na jakoukoliv změnu a nesvědčí mu časté přesouvání, mohl by začít opadávat.

Přihřátá zálivka ibišek oblaží

Na citlivost ibišku myslete i v případě zálivky, která by měla být vždy rovnoměrná. Jakmile byste ho přelili, nebo nechali vyschnout, okamžitě by reagoval svěšením listů. Zalévejte tak jednou za tři dny, a to do misky. Samozřejmě záleží na ročním období, okolní teplotě a vlhkosti vzduchu. Vodu, která v misce zůstane i půl hodiny po zalití, vždy pak vylijte. A důležité upozornění? Nikdy nepoužívejte čerstvě natočenou chladnou vodou. To je obzvlášť důležité ve studenějších měsících. Voda by ideálně měla mít teplotu kolem 30 °C a měla by být odstátá.

Za jaké hnojivo vám bude ibišek vděčný?

Ibišek je poměrně náročný na živiny, a tak mu přidejte jednou za dva týdny do zálivky vhodné hnojivo. Nedostatek živin se projeví blednutím listů. Nejvhodnější je speciální hnojivo určené přímo pro ibišky, ale klidně můžete použít jakékoliv komplexní hnojivo pro kvetoucí pokojové rostliny. Jen buďte opatrní na obsah fosforu, když je ho moc, mohlo by se stát, že ibišku naroste mnoho jemných lístků, ale žádné květy.

Pravidelná péče a množení

Chcete udělat ibišku obzvlášť dobře? Pak provádějte pravidelný řez. Díky tomu mu můžete upravovat tvar během celého roku tak, že sem tam zaštípnete příliš dlouhé výhonky. Jednou za rok, nejlépe koncem února, učiňte radikální hluboký řez. Rostlinu se nebojte seřezat až na polovinu výšky. Odvděčí se vám mladými výhony a bohatým větvením.

Odříznuté výhonky nevyhazujte a nechte je zakořenit. Zdroj: profimedia.cz

Odříznuté výhonky nevyhazujte a nechte je zakořenit. Jak na to? Dřevnatou větvičku zbavte všech lístků, nechte jen dva vrcholové a namočte ho do růstového stimulátoru. Potom řízek vložte do květníku s vlhkým substrátem s obsahem písku a zakryjte ho zavařovací sklenicí. Také můžete okolo něj zapíchnout špejle a přes ně natáhnout igelitový sáček nebo potravinovou fólii. Pak ho umístěte na světlé stanoviště. Za dva až tři týdny by větvička měla pustit kořeny.

