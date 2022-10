Co teď udělat s ibiškem, aby se příští rok obsypal květy

Ibišek je národní květinou státu Haiti. Hezky se ale vyjímá i v českých zahradách a domácnostech. Co můžete udělat pro to, aby ten váš hezky vykvetl?

Ibišek je fešák. A mít ho doma je radost. Jeho obří červené nebo bílé květy dominují obývacímu pokoji, terasám nebo chodbám. Málokterý Čech ale ví, že tenhle keřík není jen krásný, ale i léčivý. Čaj z určitých druhů ibišku pomáhá při zdravotních neduzích, jako jsou oslabená játra, vysoký krevní tlak, trávicí obtíže a podlomená imunita. Pravda, je trochu trpký, ale dá se to přežít. V Mexiku ho pijí jako elixír mládí, protože prý oddaluje stárnutí. V Egyptě z ibišku súdánského také vaří čaj. Říkají mu karkadé. Místní restaurace ho nabízí jako spolehlivý drink k uhašení žízně.

Jako živá dekorace

V Čechách se ibišek pěstuje víceméně pro krásu. Existují jak venkovní odrůdy, tak klasické pokojovky. V českých domácnostech nejvíce narazíte na ibišek čínský, kterému se přezdívá čínská růže. Má krásné rudé květy, které ale za den či dva opadají. V zahradách zase kraluje ibišek syrský a ibišek bahenní. Oba keře jsou mrazuvzdorné, takže přečkají i krutější českou zimu. Nicméně, pokud chcete, aby vám pokojový či venkovní ibišek na přesrok vykvetl, je potřeba mu dát tu správnou péči. Jakou?

Venkovní ibišek:

Ibišek syrský i bahenní jsou vůči nízkým teplotám velmi odolní. Nicméně pokud máte mladé rostlinky, bylo by dobré je přikrýt netkanou textilií nebo použít jinou vhodnou ochranu před mrazem. S prořezáváním raději počkejte na jaro. Ideální dobou je březen a duben.

Pokojový ibišek

S ním je větší práce, ale to nevadí… Na podzim přesaďte ibišek do květináče s propustnou půdou, s menším obsahem rašeliny. Květník pak umístěte do chladu, co nejdál od kamen či ústředního topení. Vyberte mu takové místo, kde je dostatek denního světla, protože jedině tak bude kvést.

Ale pozor – nezapomeňte na pravidelnou zálivku! Ibišek nesnáší přelití, ale také je nerad dlouho na suchu. Zkrátka čas od času si na něj vzpomeňte a dejte mu jeho porci vláhy. Od poloviny prosince do poloviny ledna nezapomeňte keř razantně zastřihnout na „pařez“. O co jde: Není to nic složitého, stačí, když odstraníte přesahující nebo tenké větvičky, které mají olistěné pouze konce. Vždycky je střihněte v místě nad listem, kde raší nový výhon. Ibišek ztrátou neutrpí, ale naopak si uleví. Znovu nabitou energii využije pro sebe. A vy se pak můžete těšit na záplavu listů a květů.

Jak z mála udělat více

Seříznuté větvičky nevyhazujte. Můžete je nechat zakořenit a vypěstovat si tak novou generaci ibišku. Jak na to: Větvičku šikmo seřízněte, namočte ji do stimulátoru a poté zasaďte do vhodného substrátu. Pokud nemáte hlínu, můžete odříznuté části ibišku vložit i do vody. Určitě tam také „pustí kořínek“.

Pozor na škůdce

Bohužel nepřítel nikdy nespí. A tak se může stát, že váš ibišek napadnou molice. Jde o malé motýlky, které se živí šťávou z ibišku a sají tak dlouho, dokud rostlina nevyschne. Zákeřný hmyz se nejčastěji ukrývá na spodní straně listů. Proto při každé zálivce tahle místa zkontrolujte. Narazili jste na škůdce? Bez milosti na ně použijte insekticidy, případně preparát s parazitickou vosičkou Encarsia formosa.

