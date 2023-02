Je čas postarat se o domácí ibišek: Co teď potřebuje a jak si ho namnožit?

Dopřejte ibišku v předjaří tu správnou péči, abyste se z jeho přenádherných květů mohli zase co nevidět radovat! Teď je totiž ten správný čas na jeho tvarování, přesazování i množení. Jen díky tomu vás odmění záplavou nových velkých květů.

Celoroční péče o pokojový ibišek je poměrně snadná. Nejlépe se mu daří na parapetu jižního okna s teplotou nad 16 °C. Zálivku vyžaduje přiměřenou a rovnoměrnou tak, jako jeho ostatní druhy. V předjaří byste mu však měli věnovat větší pozornost, jelikož nastává čas, kdy byste ho měli přihnojit a ostříhat.

Předjarní střih ibišku

Podívejte se na video, jak se má v únoru domácí ibišek správně prostříhat a namnožit:

Každoroční střih je pro ibišek velmi přínosný, jelikož ho omladí, zahustí a krásně vytvaruje. Také podpoří růst mladých výhonků, a tím rovněž nových květů. Prostříhejte ibišek zhruba na polovinu jeho výšky tak, aby větvičky nesměřovaly dovnitř koruny a zároveň se nijak nedotýkaly. Střihy provádějte ostrými zahradnickými nůžkami, aby řezy byly čisté a rovné.

Kdy je pravý čas na přesazení

V únoru je vhodné také domácí ibišek přesadit. Správná volba květináče má na rostlinu velký vliv, a proto volte květináč o něco málo větší, než jsou jeho kořeny. Zajistíte mu tak dostatek místa, ale ne zas příliš moc, aby nevynakládal svou sílu na rozšíření kořenového obalu. Zeminu pak použijte s dostatkem živin, lehčí a dobře propustnou.

Ibišek domácí je velmi náročný na živiny, které potřebuje mít v půdě. Zdroj: Shutterstock

Ibišek si snadno namnožíte

Současně s předjarním střihem si ibišek můžete rovnou rozmnožit, a to díky výhonkům, které řezem odstraníte. Vyberte si takové řízky, které jsou 10 cm dlouhé a zdravé. Ty poté dejte do vody a vyčkejte, dokud nezakoření. Výhonky však můžete také zapíchnout rovnou do připravené zeminy a přikrýt sklenicí nebo mikrotenovým sáčkem pro skleníkový efekt. Způsob, jakým necháte výhonky zakořenit, je jen na vás.

Hnojení základními živinami

Na jaře byste měli domácí ibišek začít jednou týdně přihnojovat. K tomu vám postačí klasické hnojivo pro pokojové rostliny se všemi základními živinami. Naopak se vyhněte hnojivu pro balkónové květiny a hnojivu s vysokým obsahem fosforu. Hnojivo přidávejte do zálivky jednou týdně, díky čemuž hojně pokvete.

Aby ibišek dobře rostl a kvetl, potřebuje slunné místo. Zdroj: Real Moment / Shutterstock.com

Pozor na přelití ibišku

Zatímco na nedostatek vody reaguje rostlina svěšením listů, při přelití začnou listy ibišku obvykle žloutnout a opadávat. Dlouhodobým přelitím pak může uhynout z důvodu vzniku hniloby na kořenech. Zalévejte proto ibišek asi jednou za tři dny do podmisky odstátou vodou. Jestliže v ní voda zůstane i po půl hodině, tak ji vylijte. Vliv na to, kolik vody rostlina přijme, může mít i vzdušná vlhkost, okolní teplota a roční období.

