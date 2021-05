Kdy a jak střihat ibišek, abyste nezničili krásné květy obvyklou chybou

V podobě umně zastřižených keřů bývá ibišek syrský oblíbenou ozdobou našich zahrad. Kromě nezbytného řezu jsou keře na pěstování nenáročné. Jak Ibišek stříhat, aby krásně kvetl?

Ibišek syrský je druh rostliny z čeledi slézovitých. Jako keř může dorůst až do šířky 5 metrů. Chlubí se nádhernými a velkými květy, které rostou téměř celé léto. Můžete je sázet jako jednotlivce nebo si z nich vytvořit například živý plot. Je totiž nenáročný. Pouze vyžaduje slunce a propustnou půdu. Květy ibišku syrského jsou jedlé a suší se na oblíbený nápoj s názvem Karkade. Napomáhá přirozené obranyschopnosti, normální funkci střevního traktu, je močopudný a obsahuje vysoké množství vitamínu C. Má také antioxidační, dezinfekční a protizánětlivé účinky. V Indii je ibišek považován za zázračnou rostlinu, která bojuje proti stárnutí, šedivění a vypadávání vlasů. Stimuluje totiž cirkulaci krve a prokrvuje folikuly. O jeho květy by bylo škoda přijít. (Zdroj: https://afternoonteareads.com/benefits-risks-hibiscus-tea/

Květy ibišku syrského jsou jedlé a suší se na oblíbený nápoj Zdroj: shutterstock/Rostovtsevayu

Ibišek a stříhání

Ibišek by se měl stříhat buď brzy na jaře, než začnou rašit pupeny nebo po opadu listů. Na to si dejte pozor, jelikož pozdější řez způsobí, že přijdete o některé květy. Ty, které zůstanou, budou sice větší, keř však nebude krásně obsypaný. Jakmile jste se rozhodli ibišek ostříhat, zhodnoťte jeho vzhled nejlépe z dálky. Mladé keře mají vzpřímený tvar, starší zase visící větve. Pokud chcete udržet tvar keře, odstraňte dřevo pouze do druhého očka. Pokud jsou větvičky neuspořádané, je potřeba provést důkladnější řez. (Zdroj: https://www.zahrada155.cz/strihani-venkovniho-ibisku-zhd-991-11250.html)

Jak ostříhat ibišek

Nejdříve odstraňte větve, které vypadají mrtvé nebo jsou poškozené. Odstřihněte také ty výhonky, které rostou špatným směrem. Nezapomeňte také ořezat veškeré výhony vyrůstající z kořenů, zespodu z kmene, v oblasti koruny a vnitřní větve, které zabraňují proudění vzduchu nebo blokují sluneční světlo. Zdravé výhonky ořízněte pouze k prvnímu očku.

Omlazovací řez umožní vývoj nových větviček. Zdroj: Hecos / Shutterstock.com

Jak na omlazovací řez

Omlazovací řez umožní vývoj nových větviček. Provádějte ho však na konci zimy tak, že odstraníte starší větve kmene o dvě třetiny výšky stromu. Tento řez může způsobit ztrátu květů v následujícím roce. Napřesrok však bude keř jako nový. (Zdroj: https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/flowers/hibiscus/pruning-perennial-hibiscus.htm)

Jak se o ibišek po stříhání postarat

Nyní byste měli rostlině dopřát dostatečnou zálivku. Jednou za týden ho můžete také přihnojit. Pokud si všimnete, že na keř leze hmyz, je důležité se ho zbavit, aby nepoškodil nové výhonky.