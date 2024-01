Plísně a boj s nimi je v mnoha domácnostech nekonečný seriál, který bychom rádi vypnuli, ale jeho další díly se objevují zas a znovu. Podle odborníků je jednou z nejúčinnějších metod udržování správné teploty v bytě a zvlášť v místnostech, obložených kachličkami.

Mnozí si jistě ještě barvitě vybavíme nedávné diskuse o vhodné teplotě v bytě, které se v médiích i mezi přáteli vedly v souvislosti se zdražováním energií. Paradoxem je, že právě doporučené teploty mezi 18 a 20 °C se zdají být pro udržení vaší domácnosti bez plísní jako ideální.

Minimální teplota je jasná

Koupelny, kuchyně a další prostory, kde musíme počítat se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jsou většinou navíc alespoň zčásti obložené kachličkami, což podle odborníků také zvyšuje možnost vzniku plísní. K tomu navíc přispívá i nadměrné šetření, tedy situace, kdy kvůli omezování vytápění klesá teplota i pod 14 °C. V bytových domech s ústředním topením k takovému stavu patrně často nedochází, ale starší rodinné domky po babičce by tento problém mít mohly. Navíc se plíseň může snadno objevit i v novostavbách, které ještě nestihly dostatečně vyschnout, jak upozorňuje odborník. Co s tím?

Topte a větrejte

Nejlepší metodou, jak preventivně působit proti vzniku plísní v domácnosti, je udržování co nejstálejší teploty v rozmezí od 18 do 20 °C. Další nutností je správné větrání, které by mělo probíhat denně, ale podle daných pravidel – tedy krátce, jen po dobu několika minut, ale zato intenzivně. Několik hodin pootevřená “větračka” sice odvede teplo ven, ale jiného účinku se nedočkáme.

Úspora na špatném místě

Velkou chybou, kterou mnozí z nás ve snaze o co největší úspory dělají, je také výrazné střídání teploty v bytě. Je logické, že si večer, kdy se rodina sejde třeba u televize v obývacím pokoji, budeme chtít mít doma větší pohodu a teplo než v době, kdy jsme všichni v práci. Snížit o pár stupňů nastavenou teplotu na termostatu je v pořádku, ale vypínat topení docela, to je doslova nerozvážnost. Nejen, že vytváříme ideální podmínky právě pro vznik a rozvoj plísní, ale navíc se nedostaví ani kýžená finanční úspora. Vychladlé zdi se budou po několika hodinách muset znovu ohřívat a energie bude utíkat bez dlouhodobého užitku. Je to zbytečné, drahé a dokonce zdravotně nebezpečné.

Prevence je nejlepší

Proti plísním v kuchyni nebo v koupelně (případně na jakémkoliv jiném místě v bytě) můžeme také bojovat přímo při malování přimícháním speciálních protiplísňových prostředků do nátěru. S tím dále pracujeme jako s běžnou barvou. I když ale zdi v bytě takto ošetříme, na výše zmíněná pravidla zapomínat nesmíme.

