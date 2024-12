Teplota v bytě výrazně ovlivňuje nejen celkovou pohodu, ale také naše zdraví, a dokonce i finanční výdaje. Jaké jsou tedy její ideální teploty?

Optimální teplota v domácnosti je neskutečně důležitým faktorem. Jakmile je nevyhovující, dotkne se to nejen vaší peněženky, ale má to i negativní dopad na zdraví a kvalitní spánek. A protože je každá místnost v bytě využívaná rozdílně, vyžaduje i odlišné podmínky, a to i během každého ročního období.

Proč je správná teplota důležitá

Nesprávně nastavená teplota v bytě může mít neblahé dopady na zdraví. Příliš vysoká teplota způsobuje dehydrataci, únavu, podráždění sliznic a může zvýšit riziko infekcí. Naopak příliš nízká teplota může být příčinou k prochladnutí, zvýšení krevního tlaku a zhoršení dýchacích problémů. Optimální teplota zajišťuje také pocit pohody a komfortu a dozajista i nižší spotřebu energie, což souvisí s menšími finančními náklady.

close info Shutterstock.com zoom_in Vhodná teplota pro obývací a dětské pokoje je v zimě 19 až 21 °C.

Zima

V zimě je důležité udržovat tělo v teple, abychom se cítili příjemně a zabránili nežádoucímu prochladnutí. Odvíjí se to samozřejmě i od toho, jaký konkrétní čas trávíte doma. Vhodná teplota pro obývací a dětské pokoje je 19 až 21 °C. V kuchyni lze termostat topení na teplotách snížit, protože je v ní zpravidla teplo od vaření, takže je dostačujících 18 až 20 °C. Pro koupelny je vzhledem ke sprchování či koupání doporučovaná o něco vyšší teplota, tedy 22 až 24 °C.

Léto

Během letního období je důležité udržovat v bytě příjemnou teplotu, abyste se nadměrně nepotili a měli svěží pocit. Ideálem v obývacím a dětském pokoji se jedná o teploty 23 až 27 °C, v kuchyni 22 až 25 °C a v koupelně 21 až 23 °C. V případě, že máte klimatizaci, nepřehánějte to s ochlazováním vzduchu. Rozdíl mezi venkovními a vnitřními teplotami by neměl být vyšší než 5 °C, jinak si budete koledovat o nachlazení.

Zima a spánek

Pro spaní v zimě je ideální teplota v ložnici kolem 17 až 20 °C. Jedná se o hodnoty, které jsou ideální pro kvalitní spánek a zároveň abyste nenastydli. Při těchto teplotách se vám bude mnohem lépe dýchat než v přetopené místnosti. Případně si můžete dopřát teplejší přikrývku a pyžamo. Zároveň také snížíte náklady na vytápění.

close info Profimedia zoom_in Pro spaní v zimě je ideální teplota v ložnici kolem 17 až 20 °C.

Léto a spánek

Létě byste měli udržovat v ložnici podobnou teplotu jako během zimy. Příliš vysoké teploty mohou během horkých letních dní zhoršit kvalitu spánku a způsobit nepříjemné pocení. Pokud je tedy horko, lze opět využít klimatizaci, ale opět to se snižováním teploty nepřehánějte, hrozilo by riziko, že se nachladíte.

Odjezd z domova

V případě, že se chystáte z domova na několik dní či delší čas vzdálit, je vhodné v zimě snížit teplotu vytápění na minimální úroveň, tedy něco kolem 5 až 10 °C. Tímto způsobem ušetříte za energie a předejdete případným škodám na majetku jako je zamrznutí rozvodů. V létě stačí, když řádně zavřete všechna okna, případně zatemníte. Ideální teplota v tomto ročním období za vaší nepřítomnosti v bytě je 28 až 30 °C.

Vliv teploty na lidské zdraví

Správná teplota v bytě má pozitivní vliv na dobrou imunitu, která pomáhá tělu lépe odolávat infekcím. Stejně tak zlepšuje kvalitu spánku a celkovou regeneraci organismu. Příjemné okolní prostředí také přispívá k dobré náladě a snížení případné nepohody a stresu. Optimální teplota zvyšuje i soustředění a produktivitu.

