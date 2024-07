Lednice je jednou z nejdůležitějších částí kuchyně. Za tento vynález, který je s námi něco málo přes sto let, budeme navždy vděční. Víte ale, jaká je ideální teplota v lednici? Toto by měl vědět každý, podívejte.

Lednice, jeden z nejkrásnějších vynálezů roku 1911. Bez ní si kuchyň momentálně asi nikdo neumí představit. Lednice ulehčuje život milionům lidí na celé planetě. Stále však existují osoby, které neví jednu velice důležitou věc, a sice jaká je vlastně ideální teplota v lednici.

Tato informace je naprosto klíčová, aby byly veškeré potraviny v ní uložené co nejčerstvější po co nejdelší dobu. Jaká je tedy správná teplota?

Ideální teplota v lednici

Pokud máte modernější lednici, která vám je hned schopna ukázat, jaká je její současná teplota, máte polovinu problému vyřešenou za pár sekund. Pokud máte lednici, která si sama umí přizpůsobit ideální teplotu, vyhráli jste jackpot, jelikož tyto problémy nemusíte řešit. Pokud však máte standardní lednici, a nevíte, jak změřit její teplotu, nebojte se. Je to snadnější, něž si myslíte.

close info Bosch zoom_in Ideální teplota v lednici se pohybuje kolem 3 stupňů celsia. Pokud se chcete přesvědčit, zda-li vaše lednička teplotě odpovídá, stačí teploměr a sklenice vody.

Správná teplota lednice je 3 až 5 stupňů celsia. A pokud máte mrazák, jeho ideální teplota se pohybuje kolem –18 stupňů celsia. Jak tedy zjistit, jestli mají vaše lednička s mrazákem tu správnou teplotu?

Co se týče lednice, je to velice podobné jako měření teploty u člověka, jen o něco delší. Vezměte si teploměr a vložte jej do sklenice s vodou. Sklenici poté dejte do lednice a nechte ji tam přes noc. Jakmile ráno otevřete lednici, zkontrolujte teploměr.

Jak zjistit teplotu v mrazáku

Co se mrazáku týče, sklenici vody do něj určitě nedávejte, jelikož by voda zatuhla a teploměr by pravděpodobně nebyl k dalšímu použití. Místo do sklenice s vodou položte teploměr mezi sáčky s mraženou zeleninou. Teploměr můžete v mrazáku nechat přes noc, nebo jej můžete vytáhnout po 8 hodinách. Pak už stačí jen zkontrolovat odečtenou teplotu a máte hotovo.

