Čeká vás delší cestování? Nezapomeňte si vzít do auta igelitový sáček. Nemusí sloužit jen jako obalový materiál nebo pomocník při případné nevolnosti. Dá se využít i jinak!

Dlouhé cesty autem mohou být únavné a v dnešní době potřebujeme mít mobilní telefon na dosah ruky. Ať už kvůli navigaci, hudbě nebo neodkladným telefonním hovorům. V případě, že nemáte nebo si náhodou zapomenete speciální držák na mobil, nezoufejte.

S pomocí obyčejného igelitového sáčku si lze vytvořit během chvilky jednoduchý a efektivní držák, který vám na cestách značně usnadní život. Jak přesně na to? Je to jednodušší, než si myslíte, a zvládne to opravdu každý.

Jak si vyrobit držák na telefon pomocí plastového sáčku? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Jeff and Lauren Show:

Zdroj: Youtube

Co budete potřebovat

Na zhotovení velice jednoduchého držáku budete potřebovat igelitový sáček, nejlépe s uzavíratelným zipem, dále pak gumičky nebo provázek a nůžky.

Výběr a příprava sáčku

Vyberte si igelitový sáček, který je dostatečně velký, aby se do něj vešel váš typ mobilního telefonu. Ideální variantou je sáček, který je opatřený uzavíratelným zipem. Díky tomu se vyhnete situaci, že by snad mohl během razantní jízdy vypadnout. Jestliže plánujete během cestování telefon nabíjet, udělejte v dolní části sáčku malý otvor pro nabíjecí kabel. Stačí malý zářez, kterým kabel snadno protáhnete.

close info bxTT / Shutterstock zoom_in Vyberte si igelitový sáček, který je dostatečně velký, aby se do něj vešel váš typ mobilního telefonu. Ideální variantou je sáček, který je opatřený uzavíratelným zipem.

Upevnění sáčku

Plastový sáček s telefonem připevněte na palubní desku nebo jinou vhodnou část auta pomocí gumiček nebo provázku. Můžete jej připevnit například k větrací mřížce nebo jinému pevnému bodu. Ujistěte se, že je sáček pevně přidělaný a telefon dobře viditelný. V případě, že gumičky nebo provázek zapomenete, lze využít i obyčejný mikroteňák a jednoduše jej uvázat pomocí jeho poutek k nošení.

Vložte telefon do plastového držáku

Nakonec do pevně přidělaného igelitového sáčku vložte mobil a uzavřete zip. Telefon by měl být pevně uchycený a neměl by se během jízdy pohybovat.

Výhody tohoto řešení

Vytvoření držáku ze sáčku zabere jen pár minut a zvládne to každý. Jedná se o řešení, které je dostupné každému, protože ve většině domácností má igelitové sáčky po ruce každý. Není tedy potřeba kupovat drahá příslušenství. Výhodou je i flexibilita, protože sáček můžete snadno přemístit na jiné místo nebo ho vyměnit za nový, když se opotřebuje.

close info YouTube.com zoom_in Mobil v igelitovém sáčku lze umístit v autě kdekoliv.

Pár tipů na závěr

Pro lepší stabilitu telefonu, můžete sáček připevnit na více místech. Jestliže nemáte sáček se zipem, můžete použít kancelářské sponky nebo jiné uzávěry, které zajistí, že váš telefon při cestě nevypadne.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.reddit.com