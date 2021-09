Jak snadno a rychle zlikvidovat exkrementy od much z bílých stěn a oken?

Mouchy nejsou jen protivné. Jsou to také nenápadní producenti mušinců, tedy muších exkrementů, kterými s oblibou pokryjí stěny nebo okna. Skutečnou tragédií jsou závěsné lustry nebo dekorace z množství malých dílků. Pokud se mouchy do takové ozdoby zamilují, máte o zábavu postaráno. Mušince lze naštěstí jednoduše vyčistit ze zdí, dekorací i lustrů.

Nepříjemné mušince na stěnách i dekoracích

Není to nic nového. S mušinci se setkáváme neustále, ať už je to na stěnách nebo jinde. Bohužel nejvíce trpí závěsné dekorace a lustry, ke kterým nemáme dobrý přístup, ale mouchy ano. V bytech, kde se často uklízí, nejsou mušince největší problém. Obyčejně se setkáme s pohromou v neobývaných chalupách, na chatách nebo v jiných dočasně uzavřených objektech.

Vyříkejte si to z očí do očí! Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čištění stop po mouchách

Odstranění mušinců není v podstatě velký problém. Aby bylo možné místo dobře očistit, napřed je potřeba mušince navlhčit a nechat chvilku tekutinu působit. Tečkami pokryté drobnosti a nepřístupné kouty můžete také oškrabat nožíkem, ale obyčejně to není nezbytně nutné. Po krátkém namočení setřete čistým kouskem textilie, houbičkou nebo utěrkou z mikrovlákna. Takzvané švédské utěrky fungují velice dobře i jen mírně navlhčené. U všech čistících materiálů je důležité, aby byly opravdu velmi čisté. Především bíle, ale i jinak barevné zdi, prozradí každou špinavou šmouhu.

Mouchy jsou věčnými znečišťovateli oken, zrcadel i stěn. Zdroj: Mihai Sebastian / Shutterstock

Vhodné čistící roztoky na stopy od much

Tekutina, kterou budete mušince máčet, rosit nebo mírně drhnout, může být téměř jakákoliv. Některé hospodyně nedají dopustit na roztok teplé vody a mycího prostředku. Doporučuje se také alkohol nebo přípravky na okna s alkoholem. Někdo radši dezinfekční prostředky a bělidla, ale není to nutné. Samozřejmě mušince nejsou nic krásného, ale nepředstavují velké zdravotní riziko. Překvapivě dobře fungují i vlhčené ubrousky, pokud neobsahují pečující krémy a jiné mastné esence.

Drobné závěsné dekorace se stopami much

Velmi nepříjemné je čištění drobných dekorací, z nichž nejvíce trpí ty závěsné. Lustry, sklíčka a řetězy žárovek bývá také těžké vyčistit. Pokud vám to materiál dovolí, strčte sklo, plasty nebo nerezy do myčky nádobí a nechejte agresivní chemii udělat své. Pokud by ani myčka nános neodstranila, zaručeně jej navlhčí natolik, že manuální odstranění jemným kartáčem už bude hračkou. Osobně dávám přednost švédské utěrce jen neznatelně navlhčené v teplé vodě, která se výborně hodí na mytí zrcadel i oken.

Švédské utěrky, stěrkny na okna, roztok s jarem nebo okenou jsou vhodné i pro čištění mušinců. Zdroj: rawf8 / Shutterstock.com

