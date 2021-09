Jak často prát polštář a měnit povlak? Dle odborníků to nedělá dobře skoro nikdo

Čistý polštář je jednou z podmínek dobrého spánku. Jak často bychom měli polštář čistit a jak často měnit jeho povlečení? Podle odborníků každý den!

Osobně neznám člověka, který by měnil ložní povlečení každý týden, natož denně! Je pravda, že když si postel čistě povlečete, večer se do ní vyloženě těšíte. Alespoň já to tak mám.

Jak to tedy je s čistým povlečením? Jak často je potřeba ho měnit?

Alespoň jednou do týdne nechte polštáře a peřiny vyvětrat na vzduchu. Zdroj: Lapis2380/Shutterstock.com

Problémy s pokožkou, alergie

Pokud trpíte onemocněním kůže na hlavě nebo obličeji, měli byste povlak na polštář měnit denně, tvrdí odborníci.

Platí to například pro akné. Večer u zrcadla pleť důkladně vyčistíte, nanesete krém, poklepete pro jeho lepší vstřebávání a odcházíte se uložit s čistým obličejem ke spánku. Ovšem lehnete si na polštář, na kterém už spíte týden, takže jsou na něm odumřelé kožní buňky, maz a pot. To není zrovna ideální prostředí pro váš právě opečovaný obličej.

Pokud trpíte alergií na roztoče, výměna povlaku jednou za 14 dnů pro vás také asi nebude nejlepší.

Bavlna? Určitě!

Pakliže se ještě rozmýšlíte, jaké povlečení zakoupit, bavlna vás jistě přesvědčí. Je totiž vhodná pro děti, alergiky i astmatiky. Její dotyk je na těle velmi příjemný, bavlna je navíc vzdušná a dobře odvádí vlhkost. Prát bavlnu lze i na 90°C, což také patří k jejím velkým výhodám.

Perete ložní prádlo dostatečně často? Zdroj: G-Stock Studio / Shutterstock

Jak prát povlak na polštář

Při každodenním praní (i když si říkám, že polštář má dvě strany!) používejte pouze umyvadlo a své ruce. Vyperte povlak v horké mýdlové vodě. Nepoužívejte zbytečnou chemii v podobě syntetického pracího prášku a aviváže. Při alergiích se vyplatí zkusit si doma připravit takzvaný prací sliz, který se skládá z mýdla (například jádrového nebo olivového) a z práškové prací sody (nezaměnit s jedlou sodou). Sliz má výhody i nevýhody samozřejmě. Nemusíte být zrovna „ekobiopřírodní“, abyste tento prací sliz vyzkoušeli. Na internetu najdete nespočet postupů.

Na dětské ložní povlečení bychom měli klást zvlášť velký důraz, co se hygieny týče. Zdroj: Shutterstock.com / Dmitrii Pridannikov

Jak očistit polštář jako takový

V dnešní době je na trhu obrovské množství materiálů, ze kterých polštář může být. To, že některé materiály nemůžete hodit do pračky, neznamená, že je nelze čistit.

Pěnové polštáře:

Omyvatelný – vložte polštář do vlažné mýdlové vody, poté ho vyjměte a jemně z něj vytlačte nasáklou vodu. Prolijte ho čistou vodou a zase ji důkladně vytlačte. Schnout by měl polštář na rovném povrchu.

Neomyvatelný – případné skvrnky z polštáře odstraňte navlhčeným hadrem s mýdlem. Celý polštář můžete vysavačem vyluxovat na menší výkon, tak abyste alespoň částečně odstranili nečistoty uvnitř. Kdo vlastní sušičku na prádlo, může tam polštář na 15 minut vložit a zapnout pouze „vzduch“.

Takhle si lebedí roztoči i ve vašem polštáři. Zdroj: Gilles San Martin z Namuru / Wikipedia.org

Syntetické polštáře:

Než budete dávat polštář do pračky, omrkněte jeho stav, hlavně zda nemá někde nějakou dírku. Pokud má, nezbývá vám nic jiného než díru zašít, protože to, co by vám náplň vysypaná z polštáře provedla s pračkou, to opravdu nechcete.

Nejlépe je prát vždy dva polštáře, aby se při odstřeďování mohly v pračce rovnoměrně rozprostřít.

Polštáře perte na jemný program a nakonec přidejte oplach ve studené vodě.

Při schnutí pak polštář pravidelně otáčejte, dokud dokonale nevyschne.

