Jak často byste měli měnit ručníky a povlečení, abyste neohrožovali zdraví?

Hygiena je v současné době jedním z nejčastěji skloňovaných slov na světě. A nesouvisí to jen s každodenním tématem o koronaviru. Ruce si myjeme už skoro jako chirurgové a dezinfekci máme stále po ruce. Celkově se v posledních letech dbá na důkladnější úklid domácnosti i na praní. Myslíte však dostatečně i na svůj relaxační prostor v koupelně a v ložnici? Vědět, jak často měnit povlečení a ručníky, je pro zdraví nesmírně důležité. Stále platí známé pořekadlo, že čistota je půl zdraví.

Ložnici, ale i dětský pokoj bychom měli brát jako místo odpočinku, relaxace a klidného snění. Proto je dobré dbát nejen na zvýšenou hygienu, ale i dostatečné pohodlí a příjemnou estetiku. V posteli totiž strávíme téměř třetinu svého života. A to není málo! Dělá to v průměru nějakých 26 let, což je hromada času. A ten rozhodně nechce nikdo z nás proležet ve špíně, přestože v tomto případě není většinou ani moc vidět a cítit.

Nikdy nespíte sami

Kvalita a čistota lůžka má nesmírně velký vliv na plnohodnotný spánek u dětí i dospělých. Víte, že v průměrně velké posteli je s vámi až 1.000.000 roztočů? Zní to strašně, ale je to tak. Jsou sice oku běžného smrtelníka naštěstí neviditelní, ale dokážou nadělat pěknou paseku. Živí se odumřelou kůží a jejich výměšky jsou vysoce alergenní. Kromě toho se v posteli hromadí také vlasy nebo lupy. Pravidelnou výměnou a správným praním zamezíme jejich množení a znečištění lůžkovin.

Převlékání postele se řadí mezi nepříliš oblíbené domácí práce. Ale má smysl. Zdroj: profimedia.cz

​Voňavé a čisté povlečení? To je sen.

Už když se ráno kope člověk z postele, moc se mu odsud nechce a vlastně se už těší, až v ní bude opět zpátky. Takové „svaté“ místo, které má každý rád, a proto by se o něj mělo opravdu dostatečně dbát. Převlékání postele se řadí mezi jednu z méně oblíbených domácích prací.

Musíte přijít, vysvléct, dát prát, pověsit, vyžehlit a znovu povléct. Díky tomu saháme po čerstvém ložním prádle většinou nanejvýš jednou za měsíc. Jenže to je málo. Jak často tedy povlékat polštáře a přikrývky, měnit prostěradlo nebo ručníky v koupelně?

Výměna povlečení? Nejméně jednou za dva týdny

Ložní prádlo se rozhodně nemá měnit až ve chvíli, kdy začne nelibě vonět, ale dobré je být o krok napřed. Biologický odpad nashromážděný v ložním prádle a lůžkovinách totiž může nejen za kožní problémy, akné a ucpané póry, ale také za vznik alergií nebo zhoršení astmatu a dýchacích problémů.

Vyměnit povlečení na polštáři i peřině je potřeba jednou za týden, nejpozději však po 14 dnech. Jestliže jste nemocní, trpíte nadměrným pocením nebo jste alergici, měli byste své ložní prádlo měnit jednou za tři dny. V dnešní době se často zapomíná, že je nutné také čas od času vyčistit pokrývky a polštáře. Do pračky nebo do čistírny je ideální donést je alespoň dvakrát do roka.

A co prostěradlo? Jeho pravidelný čas je jednou za týden

Je jasné, že nestačí měnit jen povlečení, zapomenout byste neměli ani na pravidelnou výměnu prostěradla. Převléknout byste jej měli nejméně jednou týdně. Nedovedete si totiž představit, kolik se ve vaší posteli během těch sedmi dnů nashromáždí nečistot. Stejně jako povlečení, i prostěradla je nutné prát nejméně na 60 °C, abyste roztoče usmrtili. Věděli jste, že v jednom gramu prachu z polštáře, peřiny nebo matrace se ukrývá až 15 000 roztočů? Hrůza, že?

Myslete i na ručníky a osušky. Zaslouží si výměnu každé tři dny

Žili jste až doposud v přesvědčení, že osušky není nutné měnit tak často? Člověk má dojem, že se do nich přeci utírá vymydlené čisté tělo. Jenže po každé sprše či koupeli zůstávají ve vlhkém ručníku také vaše odumřelé kožní buňky. A právě ty se stávají doslova inkubátorem pro nechtěné bakterie, které se zde vesele množí. Bohužel mohou způsobit mnohé infekce a kožní nemoci, které se snadno přenášejí na celé tělo. Žili jste až doposud v přesvědčení, že osušky není nutné měnit tak často? Omyl! Zdroj: profimedia.cz

Více než polovina z nás je nositelem stafylokoka, který se schovává na naší pokožce. Je sice naprosto neškodný, ale jen do chvíle, než se dostane do otevřené ranky, kde může způsobit vážné kožní problémy. Ručníky tedy vyměňujte nejlépe každé tři až čtyři dny a perte je minimálně při teplotě 60 °C. A důležité pravidlo? Nikdy se o svůj ručník s nikým nedělte!

