Jak často měnit ručníky: Je to úplně jinak, než si mnozí myslí

Perete ručníky po týdnu? Nebo každý den? Víte vlastně, jak často je nutné je prát? Pro dodržení hygieny je nutné dodržovat pravidla. Poradíme vám.

Kde se v domácnosti drží nejvíce bakterií? Právě na ručnících, zejména těch používaných a vlhkých. Takové prostředí bakteriím nejvíce vyhovuje a mohou se nerušeně rozmnožovat. Pokud je navíc necháváte v uzavřené koupelně, můžete si být jisti, že jsou nebezpečných bakterií plní.

Osušky a ručníky

Naštěstí stačí ručníky pro jejich dezinfekci vyprat, a to na 60 °C. Tato teplota všechny bakterie dokonale zlikviduje. Jak však poznat, který ručník potřebuje vyměnit a vyprat? Nemusíte po tom složitě pátrat, stačí si zapamatovat pár pravidel.

Nejprve je nutné odlišit ručníky pro různé potřeby, osušky používáte na utírání celého těla po sprše či koupeli, menší ručníky na každodenní utírání rukou, dalšími ručníky si otíráte obličej, někdo používá menší ručníky pouze na intimní partie. Vždy ručníky po použití rozvěste tak, aby mohly co nejdříve uschnout. A nikdy nepůjčujte svůj ručník nikomu cizímu, a to ani nikomu z rodiny.

Rozlišujte ručníky na ruce i na jiné části těla. Zdroj: Profimedia

Dva dny

Četnost a účel používání napoví, jak často ručníky prát. Osušky, které používáte po sprchování a koupání, byste měli prát každý druhý den. Pokud používáte ručníky na cvičení a otíráte si jím zpocené tělo nebo se na osušce objeví krev, je nutné je vyprat ihned. Ručníky, do kterých si utíráte ruce, se doporučuje používat maximálně dva dny a pak je vyprat. Ovšem ručníky na obličej, nebo ručníky pro vaše nejmenší, používejte jen jeden den a pak je vyperte.

Na mokrých osuškách se množí bakterie. Zdroj: Profimedia

Gelový prostředek

Časté praní dle pravidel hygieny vyžaduje i kvalitní ručníky. Na jejich nákupu rozhodně nešetřete. Před praním je roztřiďte na bílé, tmavé a barevné a perte na 60 °C. Pro praní používejte gelový prací prostředek a ne klasický prášek, který se může zachytit mezi vlákny a nemusí se dokonale rozpustit. A pozor, nepoužívejte aviváž! Ručníky pak totiž po vyprání a usušení špatně sají, bílé ručníky mohou navíc po aviváži zašednout.

Pozor na zápach

A jak sušit ručníky? Nejlepší je to v sušičce, která je navíc mírně načechrá. Pokud sušičku nemáte, snažte se, aby schly na vzdušném a teplém místě a mohl kolem nich volně proudit vzduch. Stalo se vám, že někdy po vyprání osušky nebo ručníky nevoní, ale line se z nich zápach? To právě způsobují odumřelé kožní buňky a bakterie a je to signál pro vás, že byste je měli prát častěji.

A pravidlo na závěr: ručníky nežehlete, protože tím zploštíte a polámete vlákna, která pak nebudou schopna absorbovat vodu.

Zdroje: www.homeincube.cz, www.dobrytextil.cz