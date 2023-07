Jak často měnit utěrky a jak je správně prát? Experti mají jasno

Jak často měníte utěrky? Která odpověď vás napadne jako první? No přece když jsou špinavé! Poznáte to ale?

Hoďte utěrky do prádla

Otázkou není jen kdy, ale také jak. Utěrky je třeba prát na vysokou teplotu, někdy je nutné je i máčet. S tím, jak prát utěrky, vám pordí Sylva Jašková na svém YouTube kanálu:

Čisté utěrky jsou základ

O stavu vašich utěrek víte jistě nejlépe vy sami. Zatímco někteří z nás si dávají na utěrky pozor, mají je krásně čisté a skutečně je používají jen k osušení mokrého čistého nádobí, jiní chytnou utěrkou kde co, setřou stůl i linku, složenou utěrkou chytají horké nádobí i otírají kraj talíře před servírováním. Na tom nic není, každý jsme nějak zvyklí a máme zaběhnuté způsoby, které jen neradi a špatně měníme. Pokud jsou ale utěrky takto vytížené, je nutné často je měnit.

Nicméně to platí také v případě zdánlivě čistých utěrek, které jsou používané jen k osušení vlhkého nádobí. Voda a nepatrné zbytky jídla, ale i dalších nečistot, se kterými přijde utěrka do styku, jsou ideální líhní bakterií.

Pokud to dojde velmi daleko, utěrka začne zapáchat. Ale i před tím už se v ní šíří bakterie, po kterých rozhodně netouží nikdo z nás. Jistě si dokážete představit, co všechno se může v kuchyni množit. Jestliže použijete utěrku na přidržení nebo osušení syrového masa, dejte ji do prádla okamžitě po jejím použití.

Utěrky používáme různě, vyprat potřebují všechny! Zdroj: karinrin/Shutterstock.com

Perte a žehlete každou utěrku!

Pro většinu z nás může být šokem, že podle odborníků je ideální dobou pro výměnu utěrek zhruba každý třetí až pátý den jejich používání. Důležité také je praní utěrek na vysokou teplotu, aby byly veškeré organismy zničeny, stejně tak je velmi vhodné i žehlení utěrek.

Mějte proto nejen zásobu kuchyňského textilu, který můžete bez problémů měnit, ale také trpělivost s poctivým vyžehlením každé z nich.