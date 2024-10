Na takto položenou otázku můžeme odpovědět jednoduše a jediným slovem: ano. Jenomže ani to není ještě vůbec všechno, co bychom měli jako vlastníci nemovitosti o komínu a jeho nutné údržbě vědět. A přitom jejich zanedbání hrozí nejen pokutou, ale dokonce požárem celého domu.

Jak jsme my Češi (a pravděpodobně nejen my) zvyklí, přemýšlíme často o tom, jak vyhlášky, nařízení a případně i zákony obejít. Věřte, že v tomto případě by se takové uvažování mohlo velmi vymstít, a to nejen po finanční stránce. Kontrole komínů je totiž věnována celá vyhláška č. 34/2016 Sb., podle které musí komín vidět odborník minimálně jednou za rok. Odborníkem se v případě kontroly myslí kominík s platným oprávněním k takové činnosti.

Podívejte se na youtube na video od SkupinaCEZ:

Zdroj: Youtube

Pokuta je ten menší problém

Co se stane, když tuto podmínku vlastník nemovitosti a tedy i komínu, nedodrží? Může přijít kontrola a po ní také odpovídající pokuta, která se pravděpodobně nebude pohybovat jen v jednotkách tisíců, ale dosáhne mnohem výš.

Zvláště v případě, kdy bude komín již ve skutečně nebezpečném stavu, či dokonce jeho závada způsobí požár. Určitě je proto lepší zaplatit menší sumu za kominíka, než riskovat tučnou pokutu a hlavně životy všech lidí v domě.

Kontrola, nebo revize?

Kontrola ale stále ještě není revize - jde o dva zcela odlišné pojmy, které si nesmíme plést. Revizi komínu nemusíme zajišťovat každoročně, ale jsou okamžiky, kdy se bez ní neobejdeme. Které to jsou? Tak předně: revizi nemůže provádět “obyčejný” kominík, ale pouze k tomu způsobilý pracovník.

close info Depositphotos zoom_in Bez kominíka to zkrátka nejde.

Bez protokolu to nejde

Jak bylo uvedeno, nejde o pravidelnou kontrolu, ale je třeba ji provést vždy před uvedením nového komínu do provozu, po jeho rekonstrukci (tedy odborně řečeno po rekonstrukci spalinových cest), případně při výměně topidla za jiné, respektive za topidlo, využívající jiné palivo.

Certifikovaný odborník vystaví protokol o stavu komínu a schválí jeho užívání. Až poté si můžete prvně zatopit a pamatovat si, že za rok bude nutné zavolat kominíka.

Kominík přijít musí

Kromě již popsaných úkonů je tady ještě povinnost pravidelného čistění komínů. Bývá zvykem, že jej provádí kominík, který pak zároveň provede onu nezbytnou kontrolu. Není to ale tak docela povinné, zákon totiž umožňuje čištění komínu svépomocí. Ti zručnější a odvážnější z nás se do toho tedy mohou pustit sami, ale ani to je nezprošťuje povinné kontroly kominíkem jednou za rok.

Jak často komín čistit?

To kromě jiného záleží na tom, zda je topení v provozu celoročně nebo jen sezónně, tedy maximálně šest měsíců v roce. Jde-li o druhý, tedy pro domácnosti běžnější případ, budeme se bavit ještě o druhu používaného paliva.

U pevného paliva (uhlí, dřevo…) je správné čistit komín dvakrát ročně, u vytápění plynem nebo kapalinou bude stačit tento úkon provést jednou ročně. Jestliže by topení bylo v provozu celoročně, bude u pevných paliv platit nutnost trojího a u kapalných paliv dvojího čištění v jednom roce, v případě plynu ke změně oproti sezónnímu vytápění nedochází.

Opatrnost není zbytečná

I když pravděpodobně máte vše v pořádku, nebude zbytečné zkontrolovat si ještě jednou všechny doklady s těmito pracemi spojené. Určitě se vyplatí usínat s klidným svědomím, že vám ani vašim blízkým nic nehrozí a topení funguje tak, jak má.

Zdroje: www.rixo.cz, www.epet.cz, www.zakonyprolidi.cz