Jak často prát džíny? Odborník na praní tvrdí, že častěji, než byste čekali

To, jak často je nutné prát který kus oblečení, nevnímáme všichni stejně. Jak často perete džíny? Nejoblíbenější typ kalhot se stal klasikou a ve skříni bychom hůř hledali jiné kalhoty než právě džíny. Víte však, jak se o ně starat a jak často je prát?

Pevná džínovina je tu s námi už staletí

I když by se mohlo zdát, že denim, tedy džínovina, je moderním materiálem, vůbec to tak ve skutečnosti není. Historie džínů sahá až do Itálie sedmnáctého století. Je docela zajímavé, že všechny známé názvy tohoto materiálu i výrobků jsou v podstatě zkomoleninami. Janov, tedy Jannes, dal vzniknout anglickému jeans. Pevná látka z města Nimes neboli de Nimes byla na počátku označní denim, který také známe všichni.

Co je pro nás důležité je, že denim je velmi pevná, původně indigem barvená, převážně bavlněná látka. Dnešní džíny jsou šité i ze všemožných druhů směsí, nicméně nejčastější je použití bavlny či kombinace s elastanem.

Džínovina je módní, ale pochází už ze 17. století. Zdroj: Risen20019 / Shutterstock

Perte džíny podle štítku, každé jsou jiné

Protože džíny nejsou všechny stejné, nejvhodnější je postupovat podle informací na štítku kalhot. Obecně je vhodné prát je naruby, abyste zamezili případným změnám barvy. Vhodné je džíny separovat podle barev jako další prádlo a teplotu zvolit podle konkrétního materiálu. Nejen pro džíny, ale i pro veškeré jiné prádlo, je vhodné pračku i sušičku neplnit do jejich maxima, ale nechat v bubnu dostatek prostoru.

Dřené, děrované či roztřepené džíny perte opatrně

Čím dál častěji se můžete setkat s denimovým oblečením, jehož tkanina je úmyslně porušena. Většinou jde o oblasti kolen a stehen, ale i další místa. Takový designově zajímavý kousek může být náročnější na údržbu. Materiál se v místech narušení začne dříve trhat. Pokud chcete udržet pěkný vzhled takových kalhot či košil, perte je v ruce, anebo je vložte do pračky v sáčku určeném k praní ponožek či jemného prádla.

Roztřepené, natržené a dřené džíny vyžadují větší péči. Zdroj: BoConcept / Shutterstock

Kdy je potřeba džíny prát

Jsou to kalhoty, které díky své pevnosti a pěknému vzhledu můžeme nosit v podstatě denně. Možná že jste už četli o tom, že ženy někdy opomíjejí praní podprsenek. Podobně to bývá i s riflemi. Pokud není špína viditelná, tak to ještě neznamená, že neexistuje. Pocení, bakterie či šupinky kůže na oblečení ulpívají. Stejně tak, jako byste nenosili jedno tričko týden nebo déle, i rifle je třeba pravidelně prát. Lidé často perou rifle až po týdnu či deseti dnech, což se zdá být odborníkům na úklid nečekaně dlouhá doba.

Jak často je dobré džíny prát

Kvalitní praní a čistění veškerých materiálů se stalo v posledních letech velkým tématem. A není divu. Faktem je, že v našich podmínkách, kdy máme dost všeho, není důvod opomíjet praní džínů, intimního či ložního prádla. Samozřejmě i zde se třou názory, v tomto případě odborníků na čistotu a výrobců džínů. Výrobci doporučují méně časté praní, aby si rifle udržely tvar a pěkný vzhled. Odborníci zastávají názor, že džíny je dobré vyprat již po druhém či třetím nošení. Podtrženo a sečteno. Perte džíny, když jsou špinavé, ale mějte na paměti, že ne každá špína je vidět.

Odborníci doporučují prát už po dvojím nošení. Výrobci radí počkat o něco déle. Zdroj: Volkova

