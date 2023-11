Chcete prodloužit vašemu ložnímu prádlu nejen životnost, ale zbavit ho i nechtěných bakterií? Tak to byste měli vědět, jak často prát prádlo právě teď na podzim a v zimě!

Chladné a vlhké podzimní i zimní měsíce jsou dobou, kdy byste se měli o své ložní prádlo starat pečlivěji než kdy jindy. Právě toto období je typické pro větší výskyt nežádoucích bakterií a plísní. Pokud byste péči o ložní prádlo zanedbávali, vystavíte je nejen těmto neblahým podmínkám, ale počítejte i s jejich hojnějším výskytem včetně pestré škály roztočů i s jejich výtrusy. Chladné počasí také podněcuje pokožku být sušší, čímž se odlupuje ve větším množství a tvoří roztočům doslova ráj k životu. Jak se tedy o prádlo postarat? Stačí dodržovat pár jednoduchých kroků.

Jak prát správně ložní prádlo se podívejte v tomto YouTube videu kanálu POD VLIVEM ČOKOLÁDY:

Základem je větrání

Pokud chcete spát v čisté posteli, myslete na to, že by místnost, kde spíte, měla být vždy pravidelně větraná. Pročistí to nejen vzduch ložnice, ale bude se vám i mnohem lépe spát. Zároveň se jedná o účinnou prevenci před vznikem plísní. Citlivější jedinci to mohou velice snadno odnést nepříjemnou alergickou reakcí ve formě rýmy či dráždivého astmatického kašle. Objevit se mohou i nepříjemné kožní vyrážky.

Pokud chcete spát v čisté posteli, myslete na to, že by místnost, kde spíte, měla být vždy pravidelně větraná.

Větrat potřebují i skříňky s lůžkovinami

Pokud chcete mít ložní povlečení naprosto v pořádku, myslete i na to, že je nutné pravidelně větrat i skříňky a komody, kde jej uchováváte. I zde se může často držet vlhkost. Pokud náhodou plíseň tkaninu zasáhne, je nutné ji rychle zlikvidovat. Naneste na inkriminované místo trochu jedlé sody, citronovou šťávu, obyčejnou kuchyňskou sůl nebo pár kapek kysličníku a následně prádlo vyperte.

Jak často prát na podzim a v zimě

V tomto období byste měli věnovat lůžkovinám maximální pozornost. Zpravidla je mnozí z nás mění jednou za měsíc, ale to není bohužel dostačující. Povlečení byste měli ideálně vyměňovat a prát minimálně 1x za týden či dva. Pokud máte sklony k alergiím, není od věci tuto periodu zkrátit na každé 3 dny.

Povlečení byste měli ideálně vyměňovat a prát minimálně 1x za týden či dva.

Jak prát správně

Pokud máte nové povlečení i prostěradla, vždy je před prvním použitím důkladně vyperte. Stačí využít program o teplotě 40 až 60 °C, a to vždy naruby, případně se zapnutým zipem. Lůžkoviny je vždy lepší nechat uschnout na čerstvém vzduchu, ale nemusíte se vyloženě bránit ani použití sušičky. Zcela jistě využijte nakonec žehličku, a to na nejvyšší možný stupeň dle použitého materiálu.

