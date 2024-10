Jak jsou na tom vaše svrchníky, bundičky a kabátky? Perete je výjimečně nebo se věnujete pravidelné údržbě? Opravdu málokdo se stará dostatečně, alespoň tedy podle názoru odborníků na mikrobiologii.

Proč prát svrchní kusy oděvů, když jsou čisté?

Vždyť je to čisté! Tak proč to dávat do špinavého prádla? Ne všechno, co je na první pohled neušmudlané a jak se říká docela v pohodě, je opravdu čisté na pohled druhý. A co teprve, kdybyste dali takový kus oblečení pod mikroskop!

Některé oblečení rozhodně trpí méně na fleky či špinavý límec nebo urousané rukávy. Především různé svrchníky čili bundy, kabáty, trenčkoty nebo zateplené flanelové košile a další typy oblečení, které nosíme ven v zimě, v nepohodě a také v období chřipek, různých viróz a nachlazení.

Přišel právě čas tohoto oblečení a odborníci upozorňují, že i neviditelná špína je problém, především pokud jde o různé patogeny. Svrchní části oblečení mohou být doslova lapačem různých mikroorganizmů a na oblečení některé vydrží extrémně dlouho.

close info Ladanifer / Shutterstock zoom_in To, že patogeny ulpí na oblečení, není překvapivé. Jejich životnost vás ale šokuje.

Některé bakterie žijí ve svrchním oblečení i měsíce

Zatímco bakterie salmonely má na ošacení poměrně krátký život a v řádu několika hodin hyne, podle druhu však některé jiné choroboplodné zárodky stráví na ošacení několik měsíců až třičtvrtě roku. Mezi ty velmi odolné bakterie patří například zlatý stafylokok či bakterie způsobující tuberkulózu Mycobacterium tuberculosis.

Podle oborníků z Univerzity v Arizoně, konkrétně specialistů na veřejné zdraví, doktora mikrobiologie Charlese Gerby a profesorky Kelly Reynoldsové, bychom měli věnovat vyšší pozornost kabátům a bundám.

Právě ty se totiž mohou stát doslova lapačem, ve kterém se patogenům výborně daří. Všechno, co se nám v hromadné dopravě či jiných veřejných prostorách dostalo na šaty, by mělo být zlikvidováno pravidelným čištěním.

Jak často prát svrchní oblečení?

Samozřejmě tyto části oděvu můžete také dezinfikovat nebo dát do čistírny, kde se běžně provádí i suché čistění oděvů. Profesoři Gerba a Reynoldsová doporučují ošacení čistit praním nebo jinak alespoň jednou za týden. U personálu zdravotnických zařízení i častěji.

I když je jasné, že by Gerba a Reynoldsová nejraději volili vysoké teploty k likvidaci patogenů, my musíme přihlédnout také k materiálu. Mnohé druhy textilu vyžadují nižší teploty praní, jinak by došlo k jejich poškození. Možná je však také dezinfekce, díky níž už není nutné vystavovat látky vysokým teplotám. V žádném případě se nesnažte tyto kusy oděvů vytřepávat, což by mohlo naopak vést ke kontaminaci okolí.

Zdá se vám to přehnané? I houbičku na mytí nádobí měníme či dezinfikujeme a v případě svrchníků není situace nijak výrazně jiná. Jen šaty přicházejí do styku se spektrem jiných bakterií a mikroorganizmů.

close info Maya Kruchankova / Shutterstock zoom_in Nezapomínejte na pravidelné čištění bund a kabátů. Možná právě ve svrchním oblečení přenášíte choroboplodné zárodky.

Zdroje: jenny.gr, news.arizona.edu