Jak často zalévat kaktus? Většina lidí ho zalévá špatně

Kaktusy jsou nenáročné pokojové rostliny pyšnící se exotickým vzhledem. Jejich velkou výhodou je, že si dokáží poradit s dlouhodobým suchem. V klidu tak můžete odjet mimo domov a na své pichlavé miláčky zapomenout. V některých obdobích však zálivku ocení. Jak zalévat kaktusy?

Kaktusy najdete na celém světe. Nejčastěji se však vyskytují v Americe, Mexiku, Argentině nebo v Bolívii. Rostou v tropických deštných pralesích, v nížinách, ve vysokých horách, ve stepích, polopouštích i pouštích.

Kam umístit kaktusy

Většina kaktusů patří mezi chladnomilné rostliny. Ocení přímé sluneční světlo, které dopadá na parapet z jihu, západu nebo východu. Nezapomeňte je pravidelně otáčet, aby rostly rovně a nenakláněly se. V létě je můžete umístit i na závětrný balkon.

Většina kaktusů patří mezi chladnomilné rostliny. Zdroj: John D Sirlin/Shutterstock.com

Jak kaktusy zalévat

Mnoho začínajících pěstitelů dělá při zalévání mnoho chyb. Tou nejčastější je, že svým sukulentním rostlinám dopřávají více vody, než skutečně potřebují. Kaktusy se pak vytahují, deformují, uhnívají jim kořeny nebo dokonce dojde k úhynu celé rostliny. Pamatujte proto tedy na pravidlo, že kaktusům sucho svědčí. Pokud budou stát ve vodě déle než jeden den, můžete jim ublížit.

Zalévat shora nebo do podmisky?

V přírodě jsou kaktusy vystaveny přívalovým dešťům a poté období sucha. I doma byste jim tedy tyto podmínky měli nasimulovat. Existují dva typy zálivky. Buď kaktusy zalévejte podmokem nebo z vrchu. Výhoda zalévání do podmisek je v tom, že budete schopní dávkovat stejné množství vody. Do misky nalijte vodu až po okraj a nechte ji tam do druhého dne. Pokud nějaká voda zbude, vylijte ji. Při zalévání z vrchu substrát provlhčete a vodu nechte odtéct do podmisky. Tu pak hned vylijte. V horkých letních dnech můžete své kaktusy také postříkat vodou z rozprašovače. U některých druhů však mlžení není vhodné. Především u těch, které mají péřovité a vlasové trny.

Kdy zalévat kaktusy

Dalším důležitým pravidlem je nezalévat kaktusy za plného slunce. V době extrémního vedra, tedy během července a srpna, zastavují kaktusy svůj růst. Pokud byste je zalili, kořeny rostlin by se mohly doslova uvařit. Nejdůležitější je zálivka během vegetačního období. To probíhá od března do října. Ideální je, když zálivku načasujete tehdy, kdy se blíží déšť, bouřka nebo už venku prší.

V horkých letních dnech můžete své kaktusy také postříkat vodou z rozprašovače. Zdroj: Dan76/Shutterstock.com

Jak často zalévat kaktus

Intervaly mezi zálivkami závisí na velikosti rostliny, na složení substrátu, ale také na aktuální fázi vegetace. Nejdelší interval je zimní období vegetačního klidu. Od listopadu do března byste kaktusy neměli zalévat vůbec. Rostliny přesuňte do chladné místnosti s teplotou 10-15 °C a nechte je odpočívat. Sucho zaručí, že vršek rostliny se nezačne vytahovat do kuželovitého tvaru. Oproti tomu během vegetačního období kaktusy zalévejte každých 14 dní. Mezi tím by měl substrát zcela proschnout. Kaktusům dopřejte vždy odstátou, nejlépe dešťovou vodou. Nikdy ne čerstvou ledovou vodou s chlorem z vodovodu.

