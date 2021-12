SJak zalévat vánoční hvězdu? Většina lidí to netuší a zničí ji ještě před Vánoci

Vánoční hvězda je v adventní době jednou z nejprodávanějších květin. Už po mnoho let totiž patří mezi oblíbené symboly Vánoc. Mohou za to její rudě zbarvené listeny, které navozují pravou sváteční atmosféru. Bohužel se často stává, že pár dní po tom, co ji doneseme z obchodu, začne chřadnout. Jak často zalévat vánoční hvězdu?

Vánoční hvězda neboli pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima) pochází ze subtropického Mexika. Ve své domovině roste divoce jako keř, jež dorůstá do výšky až jeden metr. Zajímavostí je, že odrůdy, které snesou pokojovou teplotu, se podařilo vyšlechtit až v 50. letech minulého století. Dnes se tato zimní květina pěstuje v mnoha zbarveních a velikostech. Stále je však citlivá na péči a snadno začne chřadnout.

Než vánoční hvězdu přinesete domů

Pryšec je citlivý na studený vzduch, průvan a změnu teplot. I přesto, že to máte z květinářství jen pár kroků, nevystavujte květinu venkovním podmínkám. Ještě v obchodě ji zabalte do papíru a vložte ji do igelitové tašky. Pokud byste to neudělali, s největší pravděpodobností by rostlině do několika dnů opadaly listy a poupata.

I přesto, že to máte z květinářství jen pár kroků, nevystavujte květinu venkovním podmínkám. Zdroj: BearFotos/Shutterstock.com

Kam hvězdu umístit

Vánoční hvězdu si pořizujeme především kvůli jejímu vzhledu. Ne každé stanoviště jí ale svědčí. Aby dělala parádu až do Vánoc a nejlépe ještě další rok, umístěte ji na místo, kde na ni dopadá rozptýlené světlo a teplota se pohybuje kolem 22 °C. Jelikož ji nesvědčí suchý vzduch a větrání, nedávejte ji na parapet, pod nímž intenzivně topíte nebo na něj proudí studený vzduch, když větráte.

Jak často zalévat vánoční hvězdu

Vánoční hvězdě neublížíte, když ji občas zapomene zalít. Platí u ní totiž jednoduché pravidlo „čím méně, tím lépe." „Rostlina je citlivá na přelití, spíše snese sucho nežli přemokření. Svědčí jí tedy pravidelná, ale mírná zálivka,“ uvádí floristka Vlasta Černá. Abyste teplomilnému pryšci nezpůsobili šok, zalévejte ho odstátou vodou.

Rostlina je citlivá na přelití, spíše snese sucho nežli přemokření. Svědčí jí tedy pravidelná, ale mírná zálivka. Zdroj: Karynf/Shutterstock.com

Jak vánoční hvězdu zalévat

Existují dva způsoby, jak pryšci dopřát vodu. Můžete ho zalévat buď z vrchu nebo ho nechat napít podobně, jako se zalévají orchideje. V obou dvou případech rostlinu zalévejte tehdy, až vrchní vrstva substrátu vyschne do hloubky asi 2 centimetry. Kropíte-li z vrchu, vodu lijte do hlíny tak dlouho, dokud nezačne vytékat do misky. Přebytečnou tekutinu pak vylijte. Chcete-li zkusit zavlažování tzv. podmokem, nalijte vodu do hrnce a vánoční hvězdu do ni ponořte. Nechte ji tam cca 15 minut. Tuto metodu provádějte dvakrát za týden. Že substrát již vodu nevstřebává, poznáte snadno. Bubliny přestanou vystupovat k povrchu. V tu chvíli pryšec vyjměte z vody a položte ho zpět na misku. Po dalších 15 minutách z ní vylijte přebytečnou vodu.

Zdroj: www.zahrada.bydleniprokazdeho.cz, www.prozeny.cz, www.nkz.cz