Jak vyčistit připáleniny na indukční desce: Jistota je tableta do myčky s octem

Chcete mít indukční desku vždy beze šmouh a škrábanců a říkáte si, jak a čím ji nejlépe čistit? Použijte ty správné pomocníky, s nimiž se moc nenadřete a udělají vám skvělou službu.

Indukční deska je výdobytkem dnešní moderní doby, je však poněkud náchylnější na poškození. K jejímu čištění nepoužívejte nikdy žádné ostré předměty, které by ji mohly nenávratně zničit.

Před vařením desku vždy očistěte

Pokaždé, než se do vaření pustíte, otřete prach a nečistoty, které by mohly poškrábat povrch desky a týká se to i nádobí. Použít můžete navlhčený měkký hadřík a povrch pak otřete dosucha.

Jestliže vám během vaření něco ukápne nebo vykypí, okamžitě nečistoty setřete. Zdroj: shutterstock.com

Okamžité vyčištění

Jestliže vám během vaření něco ukápne nebo vykypí, okamžitě nečistoty setřete. Hlavně malé skvrny je dobré odstranit co nejrychleji. Použít k tomu můžete vlhkou houbičku nebo jemný hadřík z mikrovláken namočený v teplé mýdlové vodě. A samozřejmě je nejlepší indukční desku dokonale vyčistit ihned po tom, co dovaříte. Tak, aby na ní nezaschla žádná nečistota.

Tableta do myčky je zaručená

Tabletu do myčky nejprve lehce navlhčete a pak s ní očistěte celou desku. Vlhká tableta nemá žádné abrazivní schopnosti, a přesto skvěle odstraní i velmi zaschlé skvrny. Povrch desky potřený tabletou nechte mírně zaschnout a pak už ho postačí jen setřít vlhkým hadrem. Dejte si však pozor na agresivní prostředky do myčky a používejte vždy rukavice.

Ocet je další rychlý a účinný zásah

Straší vás na desce nevzhledné vodní skvrny a šmouhy? Spolehlivě vám pomůže měkký hadřík a jemný roztok octa. Octovou vodou však neotírejte rám indukční desky, přišli byste o její lesk. I po použití octové vody je třeba povrch desky otřít čistým vlhkým hadříkem a na závěr vše přeleštit měkkým suchým hadříkem.

Citronová šťáva má také svou sílu

Vymačkejte citron na zaschlé zbytky jídla a nechte ho působit tak čtvrt hodiny. Citronová šťáva připálené nečistoty naleptá a po chvíli je budete moci jen setřít vlhkým hadrem.

Zachrání vás i jedlá soda

Jedlá soda s přehledem zlikviduje veškeré nečistoty. Posypejte celou sklokeramickou desku jedlou sodou a pomocí navlhčeného hadříku či jemné houbičky desku krouživými pohyby utírejte, dokud nebude dokonale čistá.

U tvrdších, zapečených nebo spálených skvrn od potravin možná budete muset použít škrabku. Zdroj: shutterstock.com

Fungují i vlhčené ubrousky

Vlhčené ubrousy také hladkou desku dokonale očistí. Využijete je snadno na jakékoliv lesklé povrchy v celém bytě. Hodí se také na očištění televize, skleněného povrchu konferenčního stolku nebo skvrn na sedačce či koberci.

Někdy dojde i na škrabku

U tvrdších, zapečených nebo spálených skvrn od potravin možná budete muset použít speciální škrabku. Držte ji v úhlu přibližně 45° až 60°, jemně přitlačte na sklo a opatrně odstraňte nečistoty. Neměli byste tlačit škrabkou kolmo na sklo, abyste nepoškrábali povrch varné desky špičkou nebo ostřím.

Zdroje: www.adbz.cz, www.covybrat.cz, www.express.co.uk