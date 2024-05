Košile jsou za trest, to určitě potvrdí leckterá hospodyně, nebo i muži, starající se o domácnost. Vyprat, usušit, vyžehlit a pak nezmuchlat ve skříni. Navíc se musíme postarat o límec, který mnohdy i přes důkladné praní nese známky opotřebení. Tak jak na něj co nejlépe?

Košilový límec je doslova noční můrou, zvláště ve chvíli, kdy se jedná o oblečení bílé, na němž je jakýkoliv náznak změny barvy zřetelně vidět. Co dělat, abychom zachovali košili co nejdéle jako novou a nemuseli každou chvíli utrácet za novou? Metod je mnoho, ale upřímně řečeno, bez práce není ani jedna. S tím se budeme zkrátka muset smířit.

Účinná domácí směs

Límec košile dostává při nošení opravdu hodně zabrat, a bývá to na něm vidět, ať si její majitel myje krk sebedůkladněji. Částečky kůže, tuk a prach z okolí udělají zkrátka své bez ohledu na naše přání a snahu. A tak je dobré límec ošetřit ještě před tím, než košili vložíme do pračky.

Použít můžeme například domácí přípravek vyrobený z jedlé sody a citronové šťávy. Sodu naředíme vymačkanou tekutinou z citronu v poměru 1:3, doplníme trochou vody a můžeme se pustit do díla.

Bude stačit tímto prostředkem důkladně potřít inkriminovaná místa na oblečení a nechat působit alespoň dvacet minut. Po této době buď můžeme košili nejprve vymáchat, nebo ji přímo dáme k ostatnímu prádlu do pračky. Všechno by mělo být v pořádku.

Obyčejná pěna na holení

Podobně jako kyselou směs můžeme využít také čisticí účinky obyčejné pěny na holení. Límec jí postříkáme a v obou případech bude dobré použít pro zvýšení účinku jemný kartáček, kterým nejpostiženější místa několikrát přetřeme.

Ale pozor, nikdy bychom si k ruce neměli brát hrubé štětiny, jež by mohly látku poškodit. Ideální bude zubní kartáček, který svoji práci odvede, ale košile nedojde žádné újmy. Stejně jako

v předchozím případě bude následovat běžný prací cyklus.

Jsou i další metody

A co dál? I když mnozí rádi sáhnou po speciálním chemickém přípravku, měli bychom se v ideálním případě vyvarovat oblíbených chlorových přípravků.

Pokud jde o čistou bavlnu, je to ještě možné řešení, ale mnohá syntetická vlákna pod vlivem těchto produktů žloutnou, a to rozhodně není naším cílem. Proto bude lepší sáhnout klidně po mýdle s jelenem nastrouhaném na jemno. Vetřeme jej do špinavých míst a několik minut vyčkáme, než budeme s košilí manipulovat dále.

Uměly to už naše babičky

Všechny tyto metody znaly už naše babičky a když si vzpomeneme na jejich vyprané prádlo, pravděpodobně čistotou jen zářilo. My máme dnes tu výhodu, že po základní přípravě nemusíme nanosit vodu do necek a na valše drhnout prádlo celý den. Několik minut času na samém začátku ale košilím věnovat můžeme, dokonce bychom měli. Není to žádná těžká práce a výsledek potěší.

