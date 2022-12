Většina lidí čistí myčku špatně a ničí ji. Správný postup je jen jeden

Umíte si poradit s čištěním myčky? S myčkami je někdy potíž a rozhodně se proto hodí znát běžné postupy údržby nebo se i podívat, jak se s takovým čištěním filrů myčky pere někdo jiný. Není to nic těžkého, s myčkou vám pohomou speciální čističe i obyčejná horká voda, hlavně nepoužívejte ocet, který by vám časem mohl zničit těsnění.

Víte, jak se starat o myčku nádobí?

Pokud jste si myčku vybrali, koupili a nechali doma nainstalovat, pak také patrně dobře znáte všechny funkce, přečetli jste si manuál, a tím pádem máte také dobrou představu o tom, co a jak. Někteří z nás však přišli k myčce jako slepí k houslím. Jak se to může stát? Stačí, že vás někdo podaruje spotřebičem z druhé ruky nebo třeba pronajmete byt s plně vybavenou kuchyní a už to je. Příručka ke spotřebiči je kdo ví kde, často ani nevíme, kde takový návod na obsluhu hledat či jaký konkrétně model vlastníme.

Máte-li s čištěním filtru problém, myčka zapáchá, materiál je zastaralý a mastnota se stále drží, rozhodně můžete použít i přípravek s aktivním kyslíkem.

Takové čištění filtrů představuje ve svém videu také Daniela Šiknerová:

Zjednoduště si čištění, používejte myčku správně

Do začátku je dobré vědět, že do každé myčky stačí základní tři přípravky. Nejen prášek a leštidlo, které jsou určeny k mytí nádobí, ale také sůl, kterou je nutné nasypat do zásobníku uvnitř. Ten najdete uvnitř na dně myčky a je opatřen šroubovacím uzávěrem, uvnitř může být plovák, který vystoupáním na hladinu upozorní, že soli je již v nádrži dost. Sůl je pro účinné mytí i fungování myčky nezbytná a stejně tak jako vám myčka oznámí rozsvícením diody nedostatek leštidla, podobně hlásí i nutnost doplnění soli.

Tablety do myčky obsahují prášek i leštidlo, ale sůl je třeba stále doplňovat do nádržky. Zdroj: Shutterstock

Mytí myčky

Ač myčka myje a je doslova plná teplé vody a mycího prostředku, i ona potřebuje čas od času vyčistit. Nutnost čištění je přímo úměrná znečištění nádobí, které dáváte umýt. I když samozřejmě nebudeme nádobí mýt před tím než jej vložíme do myčky, odstranění pevných zbytků jídla i omáček je nanejvýš vhodné. Veškeré tyto nečistoty se totiž okamžitě usadí v jemném filtru. Ještě o něco horší je, když se i přes filtr dostanou do cirkulace vody v myčce. Pak vám tyto nečistoty zanesou i rotační trysky.

Zapomínat bychom neměli ani na pravidelné čištění filtru myčky. Zdroj: Nadezhda Mikhalitskaia / Shutterstock.com

Vyčistěte filtry i rotujcí ramena trysek

Pokud nečistíte myčku pravidelně, zanesení většinou poznáte podle toho, že je nádobí špatně umyté, respektive se rotační trysky ucpou. Koncové otvory jsou pak zcela neprůchodné a neroztáčí ani vrtuli trysky.

Čisté filtry i trysky se okamžitě projeví na perfektně umytém nádobí. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Proto je vhodná občasná kontrola a mytí i všech filtrů. Máte-li podezření na ucpání trysek, i ty můžete vyjmout a vpuštěním vody do ramene okamžitě zjistíte, zda jsou všechny průchozí, především je nutné zkontrolovat krajní otvory.

Na mytí filtrů je obyčejně zcela dostačující horká voda a saponát, který je odmastí. Za použití kartáče očistěte filtr zevnitř i zvenku a vložte zpět do myčky. Obyčejně je ve dně každé myčky válcovitý filtr, který uvolníte pootočením a ještě jedno volně odnímatelné sítko ležící na dně.