Jak čistit oblečení a šperky téměř zadarmo: Stačí běžná kuchyňská ingredience

Máte to v kuchyni, ale čistící prostředek to není. Co je to? Řeč je o multifunkční jedlé sodě, kterou má doma snad každý. Vyčistěte s její pomocí oblečení a šperky, je to jednoduché a účinné řešení. Jak čistit jedlou sodou bižuterii, drahé kovy i bílé límečky košil?

Jedlá soda je nenahraditelným pomocníkem v domácnosti

Jedlá soda alias soda bikarbona je odedávna používána k pečení a je obsažena také v kypřicím prášku. Prodává se v drobných jednorázových sáčcích, ale také ve velkém tří nebo pětikilovém balení. I tak je cenově dostupná. Její použití je natolik univerzální, že se stala alternativou velkého množství přípravků. Obecně je používána k čištění nejrůznějších povrchů a skvrn různého původu, ale dá se využít i na zahradě. Její použití nezatěžuje životní prostředí, a proto není důvod, proč byste ji neměli vyzkoušet a proč ji používat ve velkém.

Jedlá soda je užitečná nejen při úklidu. Zdroj: Michelle Lee Photograp / Shutterstock.comhy

Šperky očistěte manuálně, ale také v roztoku sody

Jestliže chcete vyčistit sodou šperky, pamatujte, že má také mírné abrazivní vlastnosti. Velmi lesklé povrchy zmatní, pokud budete sodou šperky dřít a mnout. Sodu můžete použít jen tak na sucho, ale pro hlubší očištění použijte roztok teplé vody a lžíce sody rozmíchané v hrnečku nebo v nekovové misce. Šperky ponořte do roztoku na patnáct minut a po vyjmutí dočistěte kartáčkem, aby se uvolnila i hůře dostupná špína. Dobu máčení můžete prodloužit podle libosti. Soda a teplá voda šperkům nijak neublíží. Roztok je vhodný na čištění drahých kovů i bižuterie.

Pokud se rozhodnete čistit stříbro, ještě lepších výsledků dosáhnete, vyložíte-li misku alobalem a šperky rozprostřete tak, aby se co nejvíce alobalu dotýkaly. Reakce alobalu se sodou napomůže očistnému procesu a šperky budou ještě zářivější.

Jedlou sodou vyčistěte bílé oblečení

Zdá se vám, že použití sody na oblečení není nutné, neboť disponujete množstvím speciálních přípravků? Jedlá soda je rozhodně šetrnější k přírodě, a navíc má přirozené bělící schopnosti. Díky tomu je vhodná na dokonalé očištění bílého prádla či košil. Nezanechává nažloutlé stopy tak jako některá bělidla a použití je velmi nenáročné. Ideálně se hodí na tmavé skvrny na tričkách nebo k ošetření límečků košil, které často ztmavnou nošením. Přidejte půl hrnku jedlé sody k pracímu prášku a naprogramujte pračku tak, jak jste zvyklí. Na staré a odolné skvrny si namíchejte pastu ze sody s pár kapkami vody. Pastu aplikujte přímo na skvrny a promněte. Poté dejte vyprat do pračky, tak jak to děláte obvykle.

Bělidla mohou na prádle zanechat nažloutlé zabarvení, soda nikoli. Zdroj: Todja/Shutterstock.com

Zdroje: https://www.stream.cz, https://www.express.co.uk