Možná máte doma starý obraz, který sice nemá hodnotu těch z Louvru, ale vy jej zkrátka máte rádi, třeba proto, že je po dědečkovi. Jenomže jsou na něm vidět léta, po která o něj nikdo nepečoval. Můžete to změnit a bude k tomu stačit docela obyčejná surovina z kuchyně.

Je samozřejmé, že se nebudeme po domácku pouštět do zásadního restaurování historicky vzácných obrazů, ale na olejomalby, uchovávané spíš z rodinného sentimentu, si troufnout můžeme. I tak ale bude potřeba dát si pozor, abychom je nepoškodili. Jako dobrého pomocníka si k ruce můžeme vzít třeba cibuli. Že se vám to nezdá? Malířky a malíři z minulosti by nesouhlasili, dobře věděli, jak si poradit téměř se vším a čištění zašlých obrazů k jejich dovednostem patřilo. Takže: jak na to?

Jak bezpečně vyčistit olejomalbu: Podívejte se na youtubové video od ehow:

Není to nic složitého

Jde o velmi jednoduchý postup, který zvládne každý. Jen – jak už bylo řečeno – je přece jen potřeba trocha opatrnosti. Proto si nejprve vybereme malé místečko v rohu obrazu, kde by nebylo případné drobné poškození tak viditelné. To potřeme cibulí a necháme několik sekund působit. Po této chvíli místo velmi opatrně otřeme měkkým hadříkem, namočeným v mýdlové vodě a dobře vyždímaným. Pokud na látce neulpí žádná barva a malba zůstane nepoškozena, můžeme se směle, ale samozřejmě stále obezřetně, pustit do čištění celého díla. Postupujeme kousek po kousku tak, abychom cibuli na jednom místě nemuseli nechávat příliš dlouho.

Ještě šetrněji? Jde to

Stejně jako rozkrojenou cibuli, kterou budeme malbu potírat, můžeme využít také jen vymačkanou cibulovou šťávu, nanášenou jemným štětcem. Bude při tom sice o něco více slz, ale na druhou stranu jde o ještě šetrnější metodu. Jen pozor na množství, které na obraz přijde. Nemělo by jí být moc, ale právě jen tolik, kolik je třeba k rozpuštění nečistot a ponechání pro nás vzácné památky na minulost v původním stavu.

doplní obrazy. Postarejte se o ně správně.

Docela obyčejný ocet

Cibule není jediným pomocníkem, kterého můžeme pro takovou práci použít. Podobně nám poslouží také běžný ocet, který jistě také máme doma. Postup bude úplně stejný jako v předchozím případě, i tentokrát si jeho účinek nejprve vyzkoušejte na co nejnenápadnějším místě, abyste si mohli být jisti, že obraz nepoškodíte. Kdo by se ale opravdu bál účinků zmiňovaných prostředků, může vyzkoušet ještě jednu metodu, tentokrát bez použití tekutin.

Suché čištění chlebem

Jako čistidlo na obrazy, o které určitě nechceme přijít, můžeme použít také chléb. Jeho vnitřní část, tedy měkkou střídu, zmáčkneme do pevnějšího tvaru a tím potom opatrně, jako bychom obraz “gumovali”, budeme postupně kousek po kousku malbu čistit. Vždy je ale potřeba nejprve obraz očistit od prachu, který by jej mohl jako jemné brusivo při dalším postupu zbytečně poškozovat.

Dobrá rada neuškodí

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv variantu, bude vždy dobré poradit se se zkušeným člověkem, který má o kvalitě malby přece jen větší povědomí. Může jím být třeba starožitník. Nakonec je třeba si pamatovat, že obraz musí po očištění zůstat dokonale suchý, protože vlhkost mu rozhodně neprospěje.

