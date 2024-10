Máte sporák v katastrofálním stavu a čištění hadříkem nepřichází v úvahu? Jděte na to chytře. I docela obyčejné domácí prostředky fungují. Zkuste vyčistit plynový sporák sodou, octem či pastou na zuby!

A jde se na čištění hořáků!

Ne všichni jsme přesedlali na moderní a krásné sklokeramické desky. Plynové sporáky s hořáky jsou stále v mnohých domácnostech oblíbené z mnoha důvodů. Oproti čisté černé skleněné desce je však často plynový sporák ušmudlaný, což způsobuje používání otevřeného ohně. Nezbývá než se i s takovouto špínou vypořádat a dát jí sbohem. Jak na to?

To vám poradí v tomto videopříspěvku také Zdenek Janaček, který vám názorně ukáže, jak postupovat. Příspěvek je bohužel utnutý takříkajíc v půlce věty, ale na YouTube kanále autora najdete pokračování i množství dalších zajímavých příspěvků.

Zdroj: Youtube

Vyčistěte hořáky sodou, octem nebo solí

Čištění plynového sporáku je jednoznačně náročnější a musíte si dát také pozor na poškrábání emailu nebo stříbrného kovu. Ať už je zmatněný nebo lesklý, stopy po drátěnce, noži nebo jiném ostrém nástroji budou jednoznačně patrné, a proto buďte opravdu obezřetní a pečliví.

Použití mydlinkové vody je často nedostatečné a na sporák je nutné vytáhnout silnější kalibr v podobně pasty ze sody, octa a sody či soli. Jak na to?

To, že je jedlá soda vynikajícím čistícím prostředkem, je známá věc. Je to navíc surovina dostupná, levná a neagresivní, takže se snadno používá. Soda je bílý prášek, který můžete docela snadno smíchat jen s pár kapkami vody, aby vznikla hustší pasta. Pasta se hodí lépe než prášek, protože nebude stékat a hezky vydrží na místě.

Pastu rozetřete prsty nebo starým kartáčkem na zuby do všech špinavých zákoutí, pod hořáky i na ně. Nechte ji působit čtvrt hodiny, a pak pořádně očistěte kartáčkem v teplé vodě. Stejným způsobem lze použít i jemnou kuchyňskou sůl, ta má navíc mírně abrazivní účinky.

Pokud se vám zdá, že je na sporáku a hořácích příliš mnoho připečených a tmavých nečistot vzniklých přepálením tuků, můžete zkusit silnější reakci sody a octa. Hořáky potřené pastou ze sody vložte do nádobky s octem a nechte proběhnout reakci. Až soda s octem přestane bublat, vytáhněte hořák a odstraňte nečistotu kartáčkem.

close info JPC-PROD / Shutterstock zoom_in Zdá se to být až příliš prosté, ale soda v kombinaci s octem, citronem či pastou na zuby funguje opravdu skvěle i na velmi špinavé povrchy.

Na špinavé hořáky platí soda s pastou na zuby

Velmi zajímavá a účinná je i kombinace sody a pasty na zuby. Pokud jste ji ještě nevyzkoušeli, pak vězte, že zubní pasta je skutečným zázrakem mezi čistidly a v domácnosti vám pomůže s kdečím.

Špinavé hořáky sejměte ze sporáku a vložte je do vroucí vody. Do vody přidejte také lžíci jedlé sody, nechte krátce povařit a vše vylijte do dřezu. Horká voda odteče, a ještě navíc vám propláchne odpad. Až hořáky dostatečně vychladnou a vy na ně budete moci bezpečné sahat, vezměte si trochu zubní pasty a prsty nebo houbičkou ji aplikujte po celém povrchu. Pastu nechte krátce působit a pak vydrhněte starým zubním kartáčkem.

