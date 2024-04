Jarní úklid vezměte z gruntu a pusťte se i do plyšáků! Měkké a hebké hračky jsou fajn, ale ulpí na nich kdeco, a navíc se také uvnitř nekontrolovatelně množí roztoči. Víte, co vám s hloubkovým čištěním plyšáků pomůže?

Jak na hloubkové čištění hraček z plyše?

Ať už máte plyšové hračky ručně šité nebo z velkovýroby, čas od času je nutné je uvést do původního stavu, zbavit špíny, případně nahromaděného prachu, ale také roztočů uvnitř. Jak na to? Záleží, z čeho hračky jsou a v jakém stavu jsou před čištěním, také byste měli prozkoumat štítek, který vám napoví, jak se o nebohé špinavé hračky postarat.

Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit

To jsou ale hezoučcí zajíčci! Takový by rozhodně potěšili i o Velikonocích, co myslíte? Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu BRODITA, kde vás naučí, jak takovou krásnou hračku ušít.

Zdroj: Youtube

Praní plyšových hraček v pračce

Obyčejně platí, že je možné prát je v pračce. K tomu použijte program na delikátní prádlo nebo případně program „ruční praní“, obě tyto varianty by měly prát na teplotu okolo 30 °C. Můžete také zmáčknout symbol naplněné vaničky, který zajistí, že bude během praní použito hodně vody.

Plyšáka je určitě možné dát do pračky jen tak, ale rozhodně je rozumné zavřít hod do sáčku na jemné prádlo, aby se plyšákovi nepoškrábal či jinak nepoškodil nosík, oči nebo jiné části.

Pokud bude hračka v sáčku, nemusíte se bát přidat i jiné prádlo jako například povlaky na dekorativní polštářky a jiné. Na praní použijte malé množství běžného pracího prostředku nebo šampon. Nepřidávejte aviváž, ta by mohla vést ke zplihnutí. Vypraného a vyždímaného plyšáka sušte spíš v leže na dobře větraném ideálně i osluněném místě. Rozhodně je žádoucí, aby proschl rychle.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Mončičáci by možná praní vydrželi, ale přece jen jde o starší hračky, které by se mohly v pračce zbytečně poškodit.

Ručně vyráběné a starší hračky perte raději v ruce

I když jsou hračky ručně dělané, neznamená to nutně, že je jejich šití horší, ale vyšívání, knoflíčky, korálky či různé jiné detaily by mohly v pračce trpět. To stejné platí tako pro staré i hodně poškozené a opravované hračky.

Naplňte dřez nebo vanu vodou, přidejte trochu šamponu a pořádně plyšáka promněte. Důležité je, aby úplně nasákl vodou a tu pak z něj rukama vytlačte. Opakujte několikrát a podle zbarvení vody odhadněte, kolikrát plyšáka máchat v čisté vodě, aby byl docela zabavený všech nečistot.

Na čištění velmi špinavých míst na povrchu můžete použít také starý kartáček na zuby a pastu, trošku šamponu nebo saponátu. Až budete s výsledkem spokojeni, nechte veškerou vodu odtéci a plyšáka zbavte vody vymačkáním přes ručník.

Do ručníku hračku zabalte a pořádně ji promačkejte, aby se veškerá voda mohla vsát do ručníku. Stejně jako v předchozím postupu nechte plyšáka dobře vyschnout.

close info Shutterstock zoom_in Koberce, lůžkoviny, ale také hračky bývají plné roztočů.

Hloubkové čištění a roztoči

Pokud chcete redukovat také roztoče, hodí se použití sody a také mrazáku. S čištěním na sucho vám pomůže obyčejná kuchyňská jedlá soda případně kypřicí prášek, který ji také obsahuje.

Poprašte jím dobře suchou hračku a poklepáním se snažte dostat část prášku co nejhloub do záhybů hračky. Nechte působit zhruba 20 minut, a pak vysavačem plyšáka dobře očistěte. Soda napomáhá likvidovat roztoče a zároveň polapí nepříjemné vůně.

Proti roztočům můžete také bojovat nízkými nebo velmi vysokými teplotami. Bohužel plyšáky není vhodné vystavovat horké vodě ani vzduchu, proto nezbývá, než je zmrazit.

To můžete udělat kdykoli během mrazivých zimních nocí, ale také je možné plyšáka zavřít do igelitového sáčku a na 24 hodin ho nechat v mrazáku. Tímto způsobem zabijete roztoče, ale jejich mrtvá těla i výkaly, které způsobují alergie v hračce nadále zůstávají. Proto je ideální po zmražení hračku také vyprat.

Zdroje: nytimes.com, prozeny.cz