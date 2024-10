Prach na rádiátorech působí nevábně a zároveň „krade“ teplo. Jak se ho můžete zbavit?

Ačkoliv na to nevypadáme, my Češi jsme poměrně teplomilný národ. Podle průzkumů bývá v chladných měsících v 68 % českých domácností dost přetopeno. Standardní klima přes den je na 25 °C, v noci klesne jen o 5 °C. „Nemůžu si pomoct, prostě mám ráda teplo. Vzbuzuje to ve mně pocit bezpečí a útulna,“ říká paní Naděžda z Prahy s tím, že občas manžel na její zimomřivost nadává.

Autor videa, Smart Fox, vám ukáže, jak nejlépe vyčistit rádiátor. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Topení v jedné místnosti nepomáhá

Což o to, sladit teplotu doma s partnerem je důvodem častých rodinných šarvátek. Ale tak či onak se v chladných měsících topit musí. „Topení je ale drahé a proto se obzvlášť senioři snaží co nejvíce ušetřit tím, že topí jen v jedné místnosti,“ říká odborník a dodává, že existuje jedna věc, která šetřílkům komplikuje situaci. Prach!

Špína stojí peníze!

„Bude to znít banálně, ale topení zanesené špínou, prachem, vlasy či mastnotou je žrout peněz. Proč? Protože špína přilepená na povrchu topného tělesa působí jako brnění, které nepropouští dostatek teplého vzduchu. Výsledkem je 10 % nárůstu spotřeby plynu nebo elektřiny. A to je škoda! Přitom by stačilo vzít do ruky hadr a pořádně radiátory umýt,“ říká jeden z odborníků.

Čištění topných těles vysavačem

Spousta hospodyněk ale namítá, že radiátor má spoustu zákoutí, do kterých se s prachovkou běžně nedostane. Tipů, jak vyčistit různé skulinky a prostory, je spousta.

Tady je jeden z nich: „Než začnete uklízet, vypněte topení a nechte ho vychladnout. Předejdete tak zbytečným zraněním, navíc na teplém povrchu se špína drží víc,“ doporučuje odborník a pokračuje: „Poté zapněte vysavač na nejvyšší výkon a vysajte okolí radiátoru i prostory mezi jeho žebry, abyste tím odstranili veškerý prach, pavučiny a další nečistoty. Pozornost věnujte také zadní straně trubek, které vedou k radiátoru.“

Kouzlo s fénem na vlasy

Abyste mohli radiator dostatečně vyčistit, použijte prachovku na tyči nebo omotejte hadr kolem dlouhého pravítka, které se dostane do hůř přístupných míst. Poté omyjte celé těleso namočeným hadrem v saponátové vodě, nechte usušit a máte hotovo! Někdy mohou v čištění topných těles pomoci i nástroje, které používáte k jiným účelům.

„Mně se třeba osvědčil fén na vlasy,“ doporučuje jedna z našich čtenářek a pokračuje: „Namířím hlavici na neprostupná místa a nechám proud vzduchu, aby to tam všechno „vyluftoval“. Špína popadá na zem a já to pak už jenom vysaju.“ Zkuste to také, výborně to funguje a vyhnete se tak brikulím s různými kartáči.

Zdroje: www.westwing.cz, www.cistapohoda.cz