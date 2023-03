Většina lidí čistí obrazovky TV a elektroniky špatně a ničí je. Děláte to taky?

Hladké plochy, displeje všech velikostí i různá jiná elektronika často vybízejí k použití prostředků na mytí oken či zrcadel nebo sprejů s alkoholem. Zdá se však, že tyto naše návyky už novým produktům nevyhovují a že takovýmto čištěním si nechtěně citlivé povrchy televizí i jiné elektroniky zničíme. Jak správně a čím čistit obrazovky?

Zdroje: www.goodhousekeeping.com, www.veselebydleni.cz

Jednoduché a bezpečné čištění televizoru

Myslíte si, že na konci našeho článku vás čeká odkaz na zázračný produkt určený speciálně k čištění televizorů? Není to tak. Všechno, co potřebujete, už totiž máte doma. A není to ani ocet, ani soda.

Jak čistit televizní obrazovky názorně ukazuje průvodce videopříspěvku z kanálu Digital Trends:

Obyčejná neobyčejná utěrka z mikrovlákna

Nic zvláštního, že? Utěrka z mikrovlákna a případně destilovaná voda jsou zcela dostatečnými pomůckami k čistění hladkých lesklých povrchů. To platí pro vaši televizi, mobil i jinou elektroniku s displejem.

Ve videopříspěvku také jasně vidíte rozdíl mezi dvěma typy utěrek z mikrovlákna. Ty se používají zásadně jen s vodou, nikoli s čistícím bublinkovým prostředkem, a měly by být mírně vlhké. Pokud tedy celou utěrku namočíte do vody, vyždímejte ji, jak nejlépe je to možné. V případě mytí displejů, ale i televizorů je rozhodně vhodné napřed vše nasucho oprostit prachu, až pak teprve mýt vodou. Čím méně prachu, tím méně šmouh!

Zatímco utěrka s volnějšími vlákny ve smyčkách je vhodná na odstranění prachu, za mokra poslouží také k odstranění různých dalších nečistot na nábytku či v kuchyni. Hladká utěrka je určena k čištění zrcadel a oken, neboť zcela minimalizuje pouštění chlupů i tvorbu šmouh. Při nákupu v sadě se proto ubezpečte, že mikrovláknové utěrky nemají jen rozdílnou barvu, ale také jiný povrch.

Hladká utěrka je určená k mytí a leštění oken i zrcadel. Zdroj: Shutterstock.com / Syda Productions

Švédské utěrky jsou praktické i ekologické

Navlhčením se vlákna rozpínají a mnohonásobně zvyšují svou plochu, čímž umožňují snadné a účinné čištění. Díky jemným vláknům jsou tyto utěrky šetrné k povrchům a snadno odstraňují mastnotu, prach a nečistoty bez použití chemikálií.

Utěrky z mikrovlákna jsou nejen funkční, ale také opakovaně vypratelné a ekologické, přestože nejsou vyrobeny z přírodního materiálu. Praní utěrek je možné na 60 °C nebo v ruce. V žádném případě na ně nepoužívejte aviváž, ta snižuje savost materiálů.