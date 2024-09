Kuchyňské utěrky by měly fungovat jako „sušička mokrého nádobí“. Bohužel, často jsou terčem různých znečištění, ať už jde o skvrny od jídla nebo nápojů. Jak je můžete vyčistit?

Podle odborníků byste měli utěrky měnit každý týden. A není divu, na tento látkový obdélník se nachytá nejen voda, ale i spousta zbytků od jídla či vaření. Čím déle necháte utěrky „v oběhu“, tím více hrozí, že budou znečištěné a plné plísní a nebezpečných bakterií. Proto než je dáte do prádelního koše, ujistěte se, že jsou suché. V opačném případě hrozí, že by mohly zplesnivět a to by byla škoda.

Autor videa, Jak na úklid info, vám poradí, jak vyprat utěrky, aby vypadaly co nejlépe. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Prát separé a na vysoké teploty

Pokud chcete, aby se utěrky dobře vypraly, nikdy je nepřidávejte k běžnému prádlu! Důležitá je i teplota praní. Obecně se ví, že vyšší teplota praní napomáhá k lepšímu odstranění špíny a mastnoty. Jenže ne každý materiál takovou „vejvářku“ snese.

Výjimkou je samozřejmě bavlna, která strpí i teplotu do 90 °C. Pokud ale chcete prát na minimum, pořiďte si lněné utěrky. Ty mají tu vlastnost, že „pouští špínu“ i při nižších teplotách, takže je s nimi snadnější pořízení.

Jen bez aviváže

Jste zvyklí používat při praní aviváž? Což o to, tato „voňavá vábnička“ prádlo krásně provoní, ale v případě utěrek a ručníků může způsobit neplechu. Proč? Aviváž totiž snižuje savost látky, což by v případě utěrek na nádobí mohl být problém.

Pokud se vám tedy zdají vaše utěrky zapařené a nelibě páchnoucí, přidejte do pračky společně s pracím gelem či práškem trochu octa. Ten prádlo nejen vydezinfikuje, ale odbourá také jeho případný zápach!

close info Profimedia zoom_in Utěrku před tím, než jí dáte do prádelního koše, pořádně nechte vysušit, aby nezplesnivěla.

Babská rada na závěr!

Chcete mít jistotu, že se vám utěrky vyperou do běla? Ještě než je dáte do pračky, nechte je přes noc odmočit v roztoku, který jste si namíchali z pěti litrů teplé vody, 2 lžic jedlé sody, 2 lžic octa a 2 lžic stolního oleje.

Proč byste měli sázet na tuto trojčlenku? Jednoduše: jedlá soda vaše utěrky vybělí. Ocet je vydezinfikuje a potlačí případné pachy. A olej? Ten na sebe naváže nečistoty. Po takové „lázni“ se uvolní hrubá špína a mastnota. V pračce se už jen vypere zbytek nánosů. Výsledkem budou krásné utěrky, které vám budou sloužit další měsíce a možná i roky.

Zdroje: www.dobrytextil.cz, www.goldea.cz