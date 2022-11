Většina lidí dává do záchodu závěsný osvěžovač špatně a nefunguje. Co vy?

Kdo říká, že mu v životě závěsný wc osvěžovač nespadl do toaletní mísy, vymýšlí si. Jedno špatné zvednutí prkénka a je to v … V toaletě. Zkuste osvěžovač používat správně a už ho nebudete muset lovit!

WC blok, osvěžovač do toalety či kuličky do WC, se všemi těmito výrazy se můžete běžně setkat. Většina lidí ale tohoto pomocníka přichycuje k/do toaletní mísy špatným způsobem. Častokrát, pokud máte doma mužského, končí při věčné manipulaci s prkénkem rovnou uvnitř toaletní mísy.

Správné uchycení osvěžovače

V následujícím videu se můžete podívat na dva skvělé triky:

Občas dojde i k částečnému ucpání záchodu, protože si váš capart při odchodu z WC usmyslel, že bude lepší, když blok vhodí přímo dovnitř do vody – a spláchne. Jestliže se ale naučíte používat osvěžovač správně, nic takového nehrozí. Prkénko můžete vesele dávat nahoru a dolů, jednoduše kdy se vám zachce, a děti si podobné nápady rychle rozmyslí, protože by musely sáhnout dovnitř do záchodu.

V drtivé většině v obchodě natrefíte na klasické závěsné bloky, samozřejmě pokud využíváte gelové kytičky, nemusíte řešit naprosto nic. Při vybalení bloku člověk o aplikaci moc nepřemýšlí, spíše to bere logicky – závěsný je prostě závěsný, rozmotáte pozohýbané plastové držátko a za něj celý osvěžovač zavěsíte do toaletní mísy. Puntičkáře iritují zbytečně čouhající části, ale co se dá dělat. No ale vlastně se dá něco dělat! Jednoduše to dělat tak, jak by se mělo!

Vybalte blok z obalu, plastové držátko nerozmotávejte, naopak ho pomocí ruky zužte a zasuňte pod vnitřní okraj toaletní mísy. Určitě jste si za ta léta všimli, že okraj je v určitých místech užší, což ale nemusí znamenat, že ho musíte rvát přímo tam. Vložte ho do rozšířené části a šoupejte s ním až do části úzké. Musí být napevno, jak jinak. Použití hygienických rukavic je samozřejmostí. S výsledkem budete spokojení – žádné vyčuhující části a žádné lovení spadlého bloku z mísy.

Pasta na zuby do nádržky WC

Další zajímavou vychytávkou je vložení obyčejné zubní pasty do nádrže na vodu. Jelikož se ale převážně lidé uchylují k zabudovanému systému do zdi, tento trik bude jen pro ty, kteří mají splachovací nádržku na očích a mohou s ní manipulovat. Zakupte si nějakou obyčejnou pastu na zuby. Koncové rohy pasty trochu odstřihněte, aby se mohl obsah postupně šířit do vody. Vezměte si na pomoc jehlu a obal pasty na několika místech propíchejte z obou stran. Nakonec víčko pasty trochu povolte a uložte do nádržky s vodou. Obsah se bude uvolňovat při každém spláchnutí. Vaše toaleta bude voňavá a čistá.

